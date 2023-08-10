مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Flip5 من سامسونج و OPPO Find N2 Flip

تزداد المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي رأسيًا على غرار سلسلة Flip من سامسونج، إذ أصبحت العديد من الشركات تُنتج هواتف قابلة للطي رأسيًا بتصاميم جذابة، وبميزات ممتازة، ومنها شركة موتورولا التي أصدرت هاتف Razr 40 Ultra الذي يضم شاشة خارجية كبيرة تُسهّل إنجاز العديد من المهام. ونظرًا إلى أن الشاشة الخارجية الكبيرة تُعدّ ميزة ممتازة في الهواتف القابلة للطي رأسيًا، فقد ركزت سامسونج في تغيير حجم الشاشة الخارجية في أحدث طراز في سلسلة Flip وهو هاتف Galaxy Z Flip5 الذي سيتوفر في الأسواق يوم الجمعة القادم.

ومن ناحية أخرى، هناك شركة أوبو التي أصدرت هاتف OPPO Find N2 Flip القابل للطي رأسيًا في نهاية العام الماضي، الذي يأتي بتصميم مشابه قليلًا لهاتف سامسونج، ويضم نظام كاميرا ممتاز، وبطارية كبيرة، ويدعم الشحن السلكي السريع، ويُباع بسعر قريب جدًا من سعر هاتف سامسونج.

ولتوضيح أوجه التشابه والاختلاف بينهما، إليك مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Flip5 من سامسونج و OPPO Find N2 Flip:

التصميم:

شهد هاتف Galaxy Z Flip5 تغييرًا كبيرًا فيما يتعلق بحجم الشاشة الخارجية، التي أصبحت أكبر حجمًا وتغطي النصف القابل للطي كاملًا، باستثناء الجزء العلوي الذي يضم العدسات الخلفية المرتبة أفقيًا. وهناك أيضًا مفصل Flex Hinge الجديد الذي يسمح للهاتف بالطي بشكل مسطح تمامًا.

أما هاتف أوبو Find N2 Flip القابل للطي رأسيًا، فهو يشبه إلى حد كبير تصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5 إلا أن الشاشة الخارجية تغطي مساحة أقل قليلًا، وتظهر بشكل رأسي بجانب عدسات الكاميرات الخلفية المرتبة رأسيًا.

يأتي كلا الهاتفين بتصاميم أنيقة ومتوفران بخيارات ألوان جذابة، إذ يتوفر هاتف Oppo Find N2 Flip بلونين هما: الأسود، والبنفسجي، واللون الذهبي حصري للصين. أما هاتف Z Flip 5 فسيتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود الجرافيتي (Graphite) واللافندر، والأخضر النعناعي، والكريمي، بالإضافة إلى أربعة ألوان متاحة حصريًا في موقع سامسونج، وهي: الأزرق، والرمادي، والأخضر والأصفر.

وفيما يتعلق بالحماية، فإن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5 يتفوق على هاتف أوبو Find N2 Flip، فهو مقاوم للماء بحسب معيار IPX8 أما هاتف Find N2 Flip فهو غير مقاوم للغبار أو الماء. من ناحية أخرى، يضم Z Flip5 ظهر مغطى بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus 2 تمنحه أناقة أكثر وقوة إضافية. أما الجهة الخلفية لهاتف Find N2 Flip فهي من البلاستيك، لكن كلا الهاتفين يحتويان على إطار مصنوع من الألومنيوم.

الشاشة:

يضم هاتف (Galaxy Z Flip5) شاشة رئيسية داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 2640 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم ميزة (+HDR10).

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Super AMOLED) بمقاس 3.4 بوصات، وتبلغ دقتها 748 × 720 بكسلًا، وتطلق عليها سامسونج اسم Flex Window، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

يمكنك استخدام شاشة Flex Window للتحقق من الإشعارات، أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أو الرد على الرسائل أو إجراء المدفوعات.

أما هاتف OPPO Find N2 Flip فهو يضم شاشة رئيسية داخلية من نوع (LTPO AMOLED) بمقاس 6.8 بوصات، وبدقة 2520 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم ميزة (+HDR10).

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (AMOLED) بمقاس 3.26 بوصات، وتبلغ دقتها 720 × 382 بكسلًا، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 5).

كلا الهاتفين لا يتيحان لك تشغيل جميع التطبيقات في الشاشة الخارجية، إذ يسمح Find N2 Flip باستخدام عدد قليل من الويدجات في الشاشة الخارجية التي تشمل الكاميرا والطقس والمؤقت وبعض الويدجات الأخرى، أما هاتف Z Flip5 فيسمح بإضافة تسعة ويدجات كحد أقصى.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف (Galaxy Z Flip5) بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، الذي يقدم أداءً أفضل بنسبة 17% مقارنة بالإصدار السابق.

وسيتوفر الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويأتي الهاتف مع بطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1.

أما هاتف OPPO Find N2 Flip فهو يعمل بمعالج من نوع (+Mediatek Dimensity 9000) الثُماني النُوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.20 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MC10).

يتوفر هذا الهاتف بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويأتي مع بطارية سعتها 4300 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 44 واطًا، بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 23 دقيقة، بالإضافة إلى أنه يدعم الشحن اللاسلكي العكسي. ويعمل OPPO Find N2 Flip بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم ColorOS 13.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy Z Flip5 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 و 60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 أو 240 إطارًا في الثانية.

والكاميرا الأمامية مدمجة في الشاشة الداخلية الكبيرة، وهي كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف OPPO Find N2 Flip فهو يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 أو 60 أو 240 إطارًا في الثانية.

والكاميرا الأمامية أحادية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع كل من Galaxy Z Flip5 و OPPO Find N2 Flip بأسعار متقاربة، إذ يتوفر هاتف Galaxy Z Flip5 بسعر يبدأ من 999 دولارًا، وهو متاح للطب السابق في المملكة العربية السعودية بسعر 3999 ريالًا سعوديًا للإصدار ذي سعة التخزين البالغة 256 جيجابايت، وسيتوفر في الأسواق ابتداءً من يوم 11 أغسطس القادم.

يتوفر هذا الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأسود الجرافيتي (Graphite) واللافندر، والأخضر النعناعي، والكريمي، بالإضافة إلىربعة ألوان متاحة حصريًا في موقع سامسونج، وهي: الأزرق، والرمادي، والأخضر والأصفر.

أما هاتف OPPO Find N2 Flip فهو يُباع بسعر 3799 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy Z Flip5 و OPPO Find N2 Flip: