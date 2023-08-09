يتميز جهاز Galaxy Tab S9 من سامسونج، بالعديد من الميزات التي تجعله من أفضل أجهزة أندرويد اللوحية. فهو يعمل بنظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج التي توفر العديد من الميزات، ويعمل بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) القوي والمخصص لأجهزة Galaxy، وغير ذلك العديد من الميزات. ولكن إذا كنت تفكر في الحصول على جهاز لوحي جديد، فهل يجب عليك صرف مبلغ كبير للحصول على جهاز S9 أم يمكنك اختيار جهاز ميسور التكلفة مثل Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) الذي يضم ميزات جيدة أيضًا؟

لمساعدتك في اتخاذ القرار المناسب، سنقدم فيما يلي مقارنة بين جهازي Galaxy Tab S9 و Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني):

1- جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 اللوحي:

يأتي جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 اللوحي بتصميم بسيط مع جهة خلفية مصنوعة من الألمنيوم والأمامية من الزجاج ويبلغ وزنه 498 جرامًا، وسمكه 5.9 ملم. ويحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وهو مقاوم للغبار والمياه بحسب تصنيف IP68، وهذا يعني أنه يمكن أن يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف تحت الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة، وهذا يميزه عن باقي الأجهزة اللوحية المتوفرة في السوق.

يضم جهاز Galaxy Tab S9 شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس 11 بوصة، وبدقة 2560 × 1600 بكسلًا وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

ويعمل بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 هرتز، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، كما يدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e) و بلوتوث 5.3.

يحتوي Galaxy Tab S9 على بطارية سعتها 8400 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر هذا الجهاز اللوحي بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

أما بالنسبة إلى نظام الكاميرا، فهذا الجهاز يضم كاميرا خلفية أحادية العدسات، بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويحتوي هذا الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

جهاز (Galaxy Tab S9) مُتاح للحجز السابق بسعر يبدأ من 800 دولار، ويتوفر بلونين، هما: الأسود (Graphite)، والبيج (Beige).

2- جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني):

يأتي جهاز Lenovo Tab P11 Pro بتصميم بسيط وتقليدي، مع إطار وظهر مصنوعين من البلاستك، بينما الجهة الأمامية مغطاة بطبقة من الزجاج، ويبلغ سُمك هذا الجهاز 6.8 مم، ويبلغ وزنه 480 جرامًا.

يضم هذا الجهاز شاشة من نوع (OLED) بقياس 11.2 بوصة، وبدقة تعادل 2560 × 1536 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 600 بكسل في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وتدعم ميزة (+HDR10).

يعمل جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) بمعالج من نوع (Mediatek Kompanio 1300T) الثُماني النوى المُصنع بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.6 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G77 MC9).

يعتبر أداء هذا الجهاز جيد عندما يتعلق الأمر بالمهام اليومية البسيطة ويمكنه التعامل جيدًا مع بعض ألعاب الفيديو الثقيلة، وفيما يتعلق بتعدد المهام، ستلاحظ أن استجابة الجهاز تنخفض عند تشغيل التطبيقات المتعددة، قد يكون هذا بسبب ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت، والمعالج الذي يعمل به؛ لأنه ليس قويًا جدًا.

يتوفر جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، هي: سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم الزيادة عبر بطاقة microSD.

ويعمل هذا الجهاز بنظام أندرويد 12 القابل للتحديث إلى أندرويد 13، وسيكون إصدار أندرويد 14 هو آخر تحديث يحصل عليه هذا الجهاز، ولكن لينوفو تعد باستمرار دعم تحديثات الأمان حتى نهاية أكتوبر 2025.

يحتوي جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) على بطارية سعتها 8200 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 20 واطًا، ويستغرق شحنها بالكامل ساعتين ونصف.

يضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ويمكنها تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يبدأ سعر جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) من 339 دولارًا.

أيهما تختار؟

يعتمد الاختيار بين جهازي Galaxy Tab S9 من سامسونج و Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) بشكل أساسي على الميزات التي تبحث عنها في الجهاز اللوحي والسعر. فإذا كانت لديك ميزانية جيدة وتريد جهازًا يستمر لسنوات ويقدم أداءً من الدرجة الأولى، فعليك اختيار Tab S9. فهو يتميز بشاشة رائعة ومعالج قوية وبطارية أكبر.

ولكن إذا كنت بحاجة إلى جهاز لوحي ميسور التكلفة بهدف تصفح التطبيقات واللعب بالألعاب الخفيفة وإجراء مكالمات الفيديو، فإن جهاز Lenovo P11 Pro Gen 2 سيكون مناسبًا لك.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي Galaxy Tab S9 و Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني):