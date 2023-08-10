أطلقت شركة لينوفو حاسوبها المحمول الجديد (Yoga Book 9i9) خلال الفترة الماضية، الذي يتميز بتصميمه الفريد، إذ إنه أول حاسوب محمول بشاشة (OLED) مزدوجة بالحجم الكامل، ويأتي مع مجموعة فريدة من القدرات المصممة لتمكين المبدعين من أداء المهام المتعددة بطريقة ملهمة وسلسلة.

ولتتعرف جميع مواصفات وميزات هذا الحاسوب، إليك مراجعة شاملة لحاسوب Lenovo Yoga Book 9i:

التصميم:

التصميم هو أهم جزء في هذا الجهاز، فهذا الحاسوب المحمول يأتي بشاشة مزدوجة، وتصميم نحيف ووزن خفيف فهو يأتي بسمك 15.9 ملم فقط ووزنه 1.3 كجم.

عند إغلاق الجهاز، سيبدو مثل أي حاسوب محمول آخر من Yoga، ويظهر شعار Yoga على الطرف الأيمن وشعار Lenovo على الطرف الآخر، ويدعم المفصل الدوران بزاوية 360 درجة.

هناك عدد قليل من المنافذ المتوفرة في هذا الحاسوب، فهو يحتوي على ثلاثة منافذ فقط من نوع (USB-C) يظهر اثنين في الجهة اليمنى وواحد في الجهة اليُسرى. ويمكنك أيضًا العثور على غالق الخصوصية (Privacy Shutter) المميز من لينوفو في الزاوية اليمنى السفلية بجوار زر التشغيل. ولا يوجد مستشعر لبصمات الأصابع ولكنه مستبدل بميزة تسجيل الدخول الآمن عبر كاميرا IR التي تتعرف بسرعة ودقة على الوجوه.

الشاشة:

يضم حاسوب لينوفو Yoga Book 9i شاشتين من نوع (OLED) قياس كل منهما 13.3 بوصة بدقة 2880×1800 بكسل مع مستوى سطوع عالٍ قدره 400 شمعة، وتغطية بنسبة 100% من طيف الألوان (DCI-P3)، ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

وتمتازان بحافات ضيقة من الجوانب الأربعة مع دعم تقنية (HDR)، وتقنية (PureSight)، وتقنية (Dolby Vision). كما يدعم هذا الحاسوب تقنية الصوت (Dolby Atmos) مع 4 مكبرات صوت من (Bowers & Wilkins).

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل حاسوب Lenovo Yoga Book 9i بنظام التشغيل ويندوز 11، والجيل الثالث عشر الأحدث من معالجات إنتل (Core i7-U15) مع شريحة الرسومات المدمجة (Intel Iris X). كما يحتوي هذا الحاسوب على ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDRX) بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع (PCIe SSD Gen4) بسعة 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

يأتي (Yoga Book 9i) مزودًا بحامل فوليو (folio) يتيح للمستخدمين العمل بسهولة أكبر. وتعزز لوحة المفاتيح القابلة للفصل تعدد المهام، كما هو الحال مع القلم الذكي (Smart Pen) من لينوفو، الذي يمكن استخدامه لزيادة الإنتاجية.

هناك العديد من الطرق لاستخدام هذا الحاسوب المحمول مع الشاشة المزدوجة ولوحة المفاتيح، التي يمكنك وضعها مباشرة على الشاشة السفلية وستلتصق بمغناطيس يثبتها في مكانها. وسيتيح حاسوب (Yoga Book 9i) نقل المحتوى من شاشة إلى أخرى عن طريق السحب والإفلات، كما يتيح للمستخدمين تصفح الإنترنت في الشاشتين معًا وكأنها شاشة واحدة.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في العمل على ملفين منفصلين في وقت واحد، يمكنهم عرض كلا الملفين، كل واحد في شاشة، لزيادة الإنتاجية. ويمكن أيضًا مشاهدة مقطع فيديو في شاشة واحدة أثناء تدوين الملاحظات أو البحث في الشاشة الأخرى في الوقت نفسه دون انقطاع.

يدعم هذا الحاسوب الاتصال اللاسلكي عبر شبكات (Wi-Fi 6E)، وتقنية البلوتوث 5.2، ويدعم الشحن باستطاعة 80 واطًا في الساعة، ويمكن أن يستمر بالعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات عند تشغيل الفيديو في كلا الشاشتين، وإلى 14 ساعة حين تشغيل الفيديو في شاشة واحدة.

السعر:

يُباع حاسوب لينوفو Yoga Book 9i بسعر يبدأ من 2000 دولارًا أمريكيًا.