مايكروسوفت تقترب من إطلاق الإصدار الجديد من تيمز

تخطط شركة مايكروسوفت لإطلاق الإصدار الجديد من تطبيق تيمز Teams خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفقًا لما جاء في الخريطة الزمنية المتاحة على موقعها الرسمي.

وكانت مايكروسوفت قد كشفت عن الإصدار الجديد من تطبيق تيمز في شهر مارس/ آذار الماضي، وأتاحته للتجربة لمن يرغب في استخدامه.

وسيكون الإصدار الجديد من تطبيق تيمز متاحًا للمستخدمين جميعهم ولمختلف أنظمة التشغيل، مثل ويندوز وماك وأندرويد بالإضافة إلى نسخة الويب.

ويُعد تحسين الأداء التطور الأبرز في الإصدار الجديد من تيمز، حيث بات التطبيق أسرع مقارنةً بالإصدار الحالي، كما قل استهلاك الذاكرة العشوائية بنسبة 50%، وانخفضت المساحة التخزينية اللازمة له بنسبة 70%.

وضاعفت مايكروسوفت سرعة انضمام الأعضاء للاجتماعات، كما أصبح التبديل بين القنوات والدردشات أكثر سلاسة.

وبجانب تحسين الأداء، يوفر الإصدار الجديد من تيمز بعض المزايا الأخرى مثل إمكانية تسجيل الدخول إلى أكثر من حساب في آن واحد واستقبال الإشعارات منها.

وكان أنوبام باتنايك ، رئيس قطاع المنتجات في مايكروسوفت، قد صرح سابقًا بأن الإصدار الجديد من تيمز سيصبح الإصدار الافتراضي بحلول أواخر عام 2023 الجاري.

يذكر أن مايكروسوفت تيمز هو تطبيق للتواصل والتعاون يجمع بين المحادثات النصية والمكالمات الصوتية والمرئية الجماعية ومشاركة الملفات في مكان واحد، وهو جزء من حزمة مايكروسوفت 365، ويمكن للأفراد والمؤسسات استخدامه، وقد بلغ عدد مستخدميه ما يزيد على 280 مليون مستخدم نشط شهريًا بحلول نهاية العام الماضي.