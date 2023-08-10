كيف تستخدم جوجل Bard للعثور على الصور بشكل أسرع؟

تطورت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة كبيرة، وأصبحنا نستخدمها في كل شيء في حياتنا تقريبًا، إذ تساعدنا في البحث عبر الويب أو الحصول على وظيفة أفضل، أو إنشاء المحتوى النصي والمرئي، أو اختيار ما نرتديه، وغير ذلك الكثير.

ومع مرور الوقت، ستصبح هذه الأدوات بالطبع أكثر ذكاءً وتساعدنا في أداء المزيد من المهام، وهذا ما تسعى إليه جوجل في روبوتها Bard، الذي أضافت له المزيد من الميزات خلال الفترة الماضية، وأبرزها: إضافة اللغة العربية، وإمكانية الاستماع إلى الردود بصوت عالٍ، وإمكانية البحث في الويب عن الصور. وهذه الميزات أصبح يتفوق بها روبوت جوجل Bard على منافسها الأول (ChatGPT).

تقول جوجل في سجل تحديثات روبوت Bard: “إن الصور يمكنها إضفاء الحيوية على المفاهيم وتقديم توصيات أكثر إقناعًا وتعزيز الاستجابات عندما تطلب معلومات مرئية”. بمعنى آخر، يمكن أن تُعزز الصور النصوص التي ينتجها Bard، سواء كان ذلك يشرح المفاهيم العلمية أو يقترح وصفات الطعام المناسبة، مما يسمح لك بتعزيز خيالك وإبداعك بطرق جديدة تمامًا.

لذلك سنستعرض اليوم طرق الاستفادة من روبوت جوجل Bard للعثور على الصور بسرعة، أو فهم محتوى الصور من خلال تضمينها في المطالبات:

أولًا، كيفية استخدام جوجل Bard للعثور على الصور:

سيعرض الروبوت صورًا ضمن إجاباته بجانب النصوص، أو يمكنك كتابة مطالبة بسيطة للبحث عن صور معينة، ما عليك سوى كتابة شيء مثل: “صور للورد الأحمر”، وسيعرض لك روبوت Bard صورًا لأنواع مختلفة من الورد الأحمر مع ذكر اسم كل نوع وتفاصيل عنه.

ثانيًا؛ كيفية تضمين صور في مطالبات Bard:

يمكنك أيضًا تضمين صور في المطالبات للاستفسار عنها أو كتابة تعليقات نصية عما تحتويه، إذ يستخدم الروبوت أداة (Google Lens) لفهم محتوى الصور، مما يتيح لك الاستفادة من البحث المرئي والذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت نفسه.

ولتضمين الصور في المطالبات؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الصفحة الرئيسية للروبوت bard.google.com في متصفحك.

اضغط على زر (+) الموجود على يسار حقل الدردشة.

اضغط على خيار (تحميل ملف) Upload File، ثم اختر الصورة التي تريد تضمينها من حاسوبك.

بمجرد تحميل الصورة، اكتب المطالبة التي تريدها؛ مثل: (استخراج النص من الصورة) Extract Text from the Image، وسيقوم Bard تلقائيًا بإجراء التعرف الضوئي على الحروف لاستخراج النصوص من الصور بسرعة، بالإضافة إلى شرح للنص الذي استخراجه.

يمكن لروبوت جوجل Bard أيضًا شرح الصور وتلخيص ما تعنيه، فعلى سبيل المثال إذا كان لديك صورة غامضة وتريد فهم ما تعنيه يمكنك تحميل مع مطالبة، وسيقدم Bard لك خلال ثوانٍ معلومات موثوقة بسرعة.

ففي المثال التالي: رفعت صورة منخفضة الجودة لآلية بيولوجية، وعرفها روبوت Bard بشكل صحيح على أنها صورة لغشاء الخلية، وقدم شرحًا لجميع أجزاء الغشاء الظاهرة في الصورة، كما هو واضح في الصورة التالية.

يمكنك أيضًا استخدام جوجل Bard لحساب القيم الغذائية للطعام، ما عليك سوى تحميل صورة الطعام في طبقك، وسوف يحسب لك Bard السعرات الحرارية الإجمالية في غضون ثوانٍ، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا للغاية للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا، وإذا لم يتمكن الروبوت من حساب السعرات الحرارية للطبق، سيقدم لك أمثلة حتى تتمكن من حساب إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها بنفسك.

يمكن أن يساعدك روبوت جوجل Bard أيضًا في الوصول إلى وصفات غذائية مناسبة للمواد المتاحة لديك في الثلاجة، فكل ما عليك فعله هو رفع صورة المواد الغذائية المتاحة لديك، واطلب منه ابتكار وصفات طعام مختلفة، كما يمكنك أن تطلب منه وصفات من مطابخ معينة من مختلف أنحاء العالم، مثل: المطبخ الإيطالي أو الفرنسي، وإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا، فيمكنك أن تطلب منه تقديم وصفات غذائية خالية من الدهون ومنخفضة السعرات الحرارية.