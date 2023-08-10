فيريزون تقرر إغلاق خدمة BlueJeans المنافسة لزوم

أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية فيريزون إغلاق خدمة الاجتماعات عبر الإنترنت التابعة لها BlueJeans، بحسب ما جاء في رسالة بريد إلكتروني أرسلتها الشركة لعملائها.

وأفادت الشركة أن المرحلة الأولى للإغلاق ستشمل إيقاف الخدمة لدى أصحاب الحسابات المجانية بحلول نهاية أغسطس/ آب الجاري، ووجهت الشركة المستخدمين إلى ضرورة تنزيل أي تسجيلات أو ملفات يحتفظون بها على خدمة BlueJeans قبل الموعد المقرر للإغلاق.

ومن المقرر أن تستمر الخدمة في العمل لفترة أطول لدى حسابات الأعمال والخطط المأجورة، حيث أفاد موقع TechCrunch التقني بأن الخدمة ستظل تعمل لباقي المستخدمين حتى نهاية العام الجاري.

وكانت شركة فيريزون قد استحوذت على منصة BlueJeans في أبريل/ نيسان من عام 2020 الماضي في صفقة بلغت 400 مليون دولار أمريكي بالتزامن مع بدء تفشي وباء فيروس كورونا وفرض إجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي، واضطرار الكثير من الشركات إلى جعل موظفيها يعملون من المنزل.

وشهدت منصة BlueJeans وغيرها من منصات الاجتماعات عبر الإنترنت نموًا هائلًا آنذاك، قبل تتراجع شعبية تلك المنصات لاحقًا بشكل كبير مع رفع إجراءات التباعد الاجتماعي وعودة الموظفين للعمل من المكاتب، وكذلك مع توفر الكثير من البدائل والحلول.

ويمكن لمستخدمي منصة BlueJeans المتضررين من قرار الإغلاق الاتجاه إلى منصات بديلة مثل منصة زوم Zoom، أو جوجل Meet، أو مايكروسوفت تيمز Teams، أو المنصات التي تتيح المحادثات الجماعية مثل فيس تايم وواتساب وغيرها.