سلاك تريد تبسيط طريقة إدارتك للرسائل والقنوات

أعلنت منصة (سلاك) Slack، المملوكة لشركة (سيلزفورس) Salesforce، عن طرح عملية إعادة تصميم كبرى، حيث تغير كل من شكل التطبيق وتخطيطه، وذلك على أمل تسهيل العثور على الأشياء وإدارتها.

وينصب التركيز في عملية إعادة التصميم على السماح بالتنقل بشكل أسرع بين القنوات والمحادثات، وزيادة التركيز على المهام، والوصول السريع إلى الأدوات لزيادة الإنتاجية.

ووفقًا للشركة، فإن هذه العملية مصممة خصيصًا للعملاء الأكثر استخدامًا للمنصة، وتأمل من خلالها في أن تسهل على الموظفين متابعة كل شيء في بداية يومهم.

عند تحميل (سلاك) Slack للمرة الأولى، فإنه يجري نقلك إلى قسم الصفحة الرئيسية الجديد الذي يشبه إلى حد كبير واجهة المنصة الحالية، حيث يعرض القنوات والرسائل المباشرة والتطبيقات، كما هو الحال في التطبيق الحالي.

من خلال عملية إعادة التصميم، أصبح الشريط الجانبي الجديد على الجانب الأيسر يعرض جميع عناصر المنصة بعدة طرق جديدة. وهناك قسم رسائل مباشرة جديد يشبه معظم تطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني الأخرى، حيث تصبح كل محادثاتك على اليسار والمحادثات النشطة على اليمين.

تكمن الفكرة في منحك طريقة لإدارة جميع محادثاتك في مكان واحد بغض النظر عن القناة أو مساحة العمل التي تأتي منها.

ويوجد في أسفل الشريط الجانبي نافذة نشاط جديدة يطلق عليها اسم “صندوق الوارد الموحد، حيث تعرض جميع رسائلك وإشاراتك وردود أفعالك عبر جميع مساحات عمل (سلاك) Slack كلها في مكان واحد.

بحسب الشركة، فإن الهدف الشامل للتصميم الجديد هو منح المستخدمين مزيدًا من السياق والمزيد من التركيز.

علاوة على ذلك، تعمل الشركة أيضًا على إعادة صياغة نظام النوافذ المتعددة حتى تتمكن من فتح عدة نوافذ في وقت واحد، وذلك بهدف مراقبة جميع الأشياء التي تحدث عبر جميع قنوات (سلاك) Slack.

وإلى جانب جميع طرق العرض الجديدة، فإن الشركة عمدت إلى تحسين طريقة حفظ الأشياء، حيث هناك الآن قائمة مخصصة للمهام اللاحقة في الشريط الجانبي، ويمكنك حفظ أي شيء تقريبًا بسرعة في تلك القائمة ومن ثم إضافة تذكير.

يشار إلى أن وظيفة الحفظ لوقت لاحق موجودة، ولكن من المرجح أن يجدها المزيد من الأشخاص ويستخدمونها في التصميم الجديد.

وتحاول الشركة عرض ميزة الدردشة المرئية Huddles بشكل أكثر بروزًا من خلال إعادة التصميم، حيث أصبحت موجودة الآن في الزاوية العلوية اليمنى من كل نافذة دردشة.

وروجت الشركة لالتزامها الثابت بمنصتها، حيث أشارت إلى أنها أجرت أكثر من 100 تغيير في السنة الماضية وحدها.

ومن المفترض طرح إعادة التصميم الجديدة للفرق الجديدة التي اشتركت في المنصة بدءًا من الآن، بينما تصبح متاحة للعملاء الحاليين في غضون الأشهر القليلة المقبلة.