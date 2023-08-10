سامسونج تبدأ تجربة واجهة المستخدم الجديدة كليًا One UI 6

أعلنت شركة سامسونج اليوم الخميس عن إطلاق برنامجها التجريبي لواجهة المستخدم الخاصة بها (ون يو آي 6) One UI 6 المخصصة لأجهزتها المحمولة العاملة بنظام التشغيل أندرويد 14 المنتظر من شركة جوجل.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في بيان إنها بدأت تجربة واجهة المستخدم الجديدة مع هاتفها الذكي (جالاكسي إس23) Galaxy S23، ولكنها حذفت البيان بعد فترة وجيزة.

ولكن قبل حذف البيان، ذكرت سامسونج أن واجهة المستخدم الجديدة تأتي بعدد من المزايا، مثل: التصميم المُبسَّط، والعديد من خيارات التخصيص الأخرى.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها سامسونج إعلانًا خاصًا بواجهة المستخدم (ون يو آي 6) ثم تحذفه، ففي وقت سابق من شهر آب/ أغسطس الجاري، سرّب موقع سامسونج في ألمانيا دون قصد الإعلان عن واجهة المستخدم، ثم عاد بعد أيام لنشر الإعلان ثم حذفه.

وبناءً على إعلان سامسونج الرسمي المحذوف، فإن برنامجها التجريبي سوف يبدأ لمستخدمي هاتف (جالاكسي إس23) في الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وألمانيا.

ويوفر الإصدار الجديد من (ون يو آي 6) المزايا جميعها التي سيوفرها نظام أندرويد 14 المرتقب، مثل: خيارات الأمان المحسنة التي تحمي المستخدمين من البرامج الضارة التي تسيء استخدام خدمات قابلية الوصول، بالإضافة إلى ميزة التفضيلات الإقليمية في التطبيقات.

وإلى جانب المزايا التي أضافتها جوجل إلى أندرويد 14، تأتي واجهة المستخدم (ون يو آي 6) مع العديد من خيارات التخصيص التي «تجعل المظهر والشعور أكثر حداثةً».

وتشمل الخيارات: خطًا افتراضيًا جديدًا، ولوحة للإعدادات ذات تصميم جديد يتماشى مع التصميم الشبيه بحبات الدواء الذي قدّمته جوجل مع نظام أندرويد 12.

ومع واجهة المستخدم الجديدة، يمكن للمستخدمين أيضًا إعداد شاشات قفل مختلفة لتناسب (الوضع) Mode أو (الروتين) Routine الذي كان المستخدم قد اختاره، وذلك على نحو شبيه بما تفعله آبل مع نظام (آي أو إس).

وتتيح أداة الكاميرا الجديدة القابلة للتخصيص إمكانية التحديد السابق لوضع الكاميرا المفضل وحفظ الموقع. وفي الوقت نفسه، تكتسب لوحة مفاتيح الخاصة بسامسونج دعمًا للرموز التعبيرية الجديدة.

وكان من المفترض أن يتمكن مالكو (جالاكسي إس23) في الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وألمانيا من الاشتراك في الاختبار الآن، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت بعد سحب الإعلان الآن.

ويُشار إلى أن خيار التسجيل ليس موجودًا في تطبيق Samsung Members في وقت كتابة هذا التقرير.

هذا، ويُتوقع أن تطلق سامسونج النسخة النهائية والمستقرة من واجهة المستخدم (ون يو آي 6) بعد مدة من إطلاق جوجل نظام أندرويد 14 لهواتفها المتوقع في وقت لاحق من شهر آب/ أغسطس الجاري.