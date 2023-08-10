سامسونج تعلن عن التوفر العالمي لأحدث منتجاتها الرائدة

أعلنت شركة سامسونج اليوم الخميس عن التوفر العالمي لمنتجاتها الجديدة: هاتفي (جالاكسي زد فليب5) Galay Z Flip5، و(جالاكسي زد فولد5) Galaxy Z Fold5، وساعتها الذكية (جالاكسي ووتش6) Galaxy Watch6، وحواسيبها اللوحية (جالاكسي تاب إس9) Galaxy Tab S9.

وقال (تي إم روه)، رئيس أعمال التجربة المحمولة Mobile eXperience ومديرها لدى سامسونج في منشور على مدونة الشركة: «لقد تجلت استجابة المستخدمين المبكرة لأجهزة جالاكسي الجديدة من خلال زخم الطلب السابق».

وأضاف (روه): «نهدف من خلال سلسلة (جالاكسي زد فليب5)، و(زد فولد5)، و(ووتش6)، وسلسلة (تاب إس9) إلى توفير الأحدث والأفضل في كل فئة وتزويد عملائنا بتجارب جديدة وجذابة تلبي مختلف أنماط الحياة. إنه لأمر مثير أن نرى صدى رؤيتنا مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم».

ويُعد كل من (جالاكسي زد فليب5) و(جالاكسي زد فولد5) الجيل الخامس من هواتف سامسونج القابلة للطي، وقالت الشركة إنهما يقدمان تجارب فريدة من خلال التصاميم وعوامل الشكل المثالية، ومن ذلك: مفصل (فليكس هينج) Flex Hinge الجديد.

ووفقًا لسامسونج، فقد شهد الجهازان طلبًا قويًا في جميع أنحاء العالم، مع أرقام للطلب السابق حطمت الأرقام القياسية في أسواق، مثل: أمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا، حيث اختار 65 في المئة من المستهلكين هاتف (جالاكسي زد فليب5).

وقالت سامسونج إن ساعتي (جالاكسي ووتش6) و(جالاكسي ووتش6 كلاسيك) شهدتا ترحيبًا في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع الطلب لكلا المنتجين على حد سواء.

وتتوفر سلسلة الحواسيب اللوحية (جالاكسي تاب إس9) بثلاثة طرازات: (جالاكسي تاب إس9)، و(جالاكسي تاب إس9 بلس)، و(جالاكسي تاب إس9 ألترا).

وقالت سامسونج إن السلسلة تقدم تجربة فريدة من نوعها للحواسيب اللوحية بفضل شاشات (دايناميك أمولد 2إكس) Dynamic AMOLED 2X الرائدة في الصناعة، ودعم معيار مقاومة الماء والغبار IP68 عبر الطرازات الثلاثة جميعها، بالإضافة إلى قلم (إس بن) S Pen المرفق.

وذكرت عملاقة الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية في منشورها أن من بين العملاء الذين طلبوا سلسلة (جالاكسي تاب إس8)، طلب 60 في المئة منهم حاسوب (جالاكسي تاب إس9 ألترا) الأقوى.

وأوضحت سامسونج أن هاتفي (جالاكسي زد فليب5) و(جالاكسي زد فولد5)، وساعة (جالاكسي ووتش6)، وحواسيب (جالاكسي تاب إس8) سوف تتوفر في أسواق محددة، ومن ذلك: أوروبا، وأمريكا الشمالية، والصين، وكوريا في 11 آب/ أغسطس الجاري، مع التخطيط لعمليات إطلاق في بلدان أخرى قريبًا.