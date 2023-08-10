ساعات Galaxy Watch6 الجديدة من سامسونج.. إليك المواصفات والسعر

تنافس شركة سامسونج بقوة في سوق ساعات أندرويد الذكية الرائدة، إذ إن ساعاتها تعد من أوائل الخيارات للأشخاص الذين يبحثون عن ساعة تعمل بنظام أندرويد وذات أداء قوي مثل ساعات آبل. وقد قدمت الكثير من التحسينات في سلسلة Galaxy Watch 6 الجديدة التي ستبدأ في طرحها في الأسواق غدًا.



تتضمن هذه السلسلة كل من Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic، وسنوضح فيما يلي جميع مواصفاتها وميزاتها:

التصميم:

لا يختلف تصميم سلسلة ساعات Galaxy Watch6 عن السلسة التي صدرت العام الماضي، ويأتي طراز Galaxy Watch6 بهيكل مصنوع من الألمنيوم، ويتوفر بحجمين، هما: 40 ملم و 44 ملم وبثلاثة ألوان هي: الأسود والفضي والذهبي. أما الطراز الكلاسيكي فهو أكبر قليلاً وهيكله مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويتوفر بحجمين أيضًا، هما: 43 ملم و 47 ملم، ويتوفر بلونين، هما: الفضي والأسود.

الاختلاف الأكثر وضوحًا فيما يتعلق بالتصميم مقارنة بالطراز السابق هو الحافات النحيفة، فعندما تنظر إلى Galaxy Watch6 وطراز Watch5 السابق ستلاحظ أن الحافات أنحف بنسبة 30% والشاشة أكبر، مع أن كلاهما يتوفر بالأحجام نفسها وهي: 40 مم و 44 مم، وفي طراز Classic، يكون الإطار الدوار أرق بنسبة 15%

الشاشة:

تأتي ساعة Galaxy Watch6 مقاس 40 ملم وساعة Watch6 Classic مقاس 43 ملم مع شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس 1.3 بوصة، وبدقة 432 × 432 بكسلًا، أما طراز Galaxy Watch6 مقاس 44 ملم وWatch6 Classic مقاس 47 ملم فهما يأتيان مع شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس 1.5 بوصة، وبدقة 480 × 480 بكسلًا.

تتميز شاشات ساعات Galaxy Watch6 الدائرية ليس فقط بحجمها الأكبر مقارنةً بالجيل السابق، بل هي أكثر إشراقًا أيضًا. إذ تأتي مع ذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة مما يضمن أنه يمكنك رؤية محتوى الشاشة حتى تحت ضوء الشمس الساطع جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزة (التشغيل الدائم) Always On Display الموجودة في هذه الساعات تضبط السطوع اعتمادًا على الضوء المحيط بالساعة.

الأداء:

تضم سلسلة ساعات Galaxy Watch6 بطاريات أكبر قليلاً وتعمل بشرائح W930 Exynos الجديدة، وتقول سامسونج إنها أسرع بنسبة 18%.

تعمل شريحة Exynos W930 في ساعة Watch6 بتردد 1.4 جيجاهرتز. وتتوفر هذه الساعات بذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت مقابل 1.5 جيجابايت في الطرز السابقة، وهذه العوامل تجعل أداء Watch6 أكثر سلاسة. وتضم هذه الساعات مستشعرات لتحليل معدل ضربات القلب، ويوجد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مدمج.

تعمل سلسلة ساعات Watch6 بنظام Wear OS 4 الذي يعد أحدث إصدار لنظام التشغيل Wear OS الذي يعد بعمر بطارية أفضل وأداء أكثر سلاسة، وذلك بفضل التحسينات التي أضافتها جوجل إلى هذا النظام.

وتضم هذه الساعات واجهة المستخدم One UI 5 Watch من سامسونج، وهي أحدث واجهة من سامسونج، وتحتوي على العديد من الميزات والتحسينات الجديدة التي تركز في ميزات الصحة، ووجوه الساعة الجديدة، وغيرها من الميزات لتقديم تجربة استخدام أفضل.

البطارية والشحن:

تضم الأحجام الصغيرة من طرازي Watch6 و Classic بطارية سعتها 300 ميلّي أمبير/ الساعة. أما الأحجام الأكبر فهي تضم بطارية سعتها 425 ميلّي أمبير/ الساعة وهي أكبر قليلاً من الطراز السابق.

أما بالنسبة إلى عمر البطارية، فجميع الطرز تستمر بالعمل لمدة 30 ساعة مع تفعيل ميزة (always-on display)، و 40 ساعة بدون تفعيلها، وكل ثماني دقائق من الشحن السريع توفر ثماني ساعات من الاستخدام.

السعر:

ساعة Galaxy Watch6 متاحة للطلب السابق بسعر يبدأ من 300 دولارًا، وطراز Classic متاح للطلب السابق بسعر يبدأ من 400 دولارًا، وستتوفران في الأسواق العالمية غدًا.