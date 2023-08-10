جنرال موتورز تكشف عن سيارتها الكهربائية كاديلاك إسكاليد آي كيو

كشفت شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات عن نسخة كهربائية جديدة من سيارتها من فئة SUV الضخمة الفاخرة (كاديلاك إسكاليد آي كيو) Cadillac Escalade IQ في حدث أقيم في مدينة نيويورك، حيث عرضت التصميم الكامل للسيارة للمرة الأولى منذ الإعلان عنها في شهر مايو.

ويبدأ إنتاج (كاديلاك إسكاليد آي كيو) في الصيف المقبل، وذلك بالرغم من عدم إعلان الشركة عن إطار زمني للتسليم حتى الآن.

ووفقًا للشركة، يبدأ سعر السيارة من 130 ألف دولار، وتتمتع ببطارية بسعة 200 كيلوواط في الساعة، الأمر الذي يسمح لها بالسير لمسافة 725 كيلومترًا بشحنة واحدة، مع تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من خمس ثوانٍ في وضع السرعة القصوى.

ويمكن أن ينتج الوضع الخاص في السيارة ما يصل إلى 750 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 785 رطل-قدم، وتنبع هذه القوة من نظام eAWD الثنائي المحرك في (كاديلاك إسكاليد آي كيو)، والذي يعمل كمحركات فردية.

ويدفع تصميم (إسكاليد آي كيو) الجديد العجلات بقياس 24 بوصة إلى الزوايا أكثر، ويشتمل الشكل الجانبي على غطاء محرك أطول وخط سقف أكثر انحدارًا للحصول على مظهر أكثر انسيابية ورياضيًا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزجاج الموجود على الجانبين وحافة السقف البانورامية أقرب إلى الإطار، مما يجعل السيارة تبدو أكثر أناقة.

وتترك الشركة مساحة في المقدمة لتشغيل شفرات الإضاءة النهارية العمودية ومصابيح LED التي تتراقص عند التباطؤ حتى التوقف والخروج من حالة التوقف التام.

وبصفتها مركبة كهربائية، فإنها تحصل على قيادة بدواسة واحدة مع كبح متجدد، وأي حرارة زائدة منتجة حول السيارة يتم التقاطها عبر النظام الحراري للمضخة الحرارية المسمى Ultium Energy Recovery وتستخدم لتدفئة المقصورة.

بحسب الشركة، هناك إصداران من السيارة يقدمان مظهرًا مختلفًا قليلًا، هما الإصدار الفخم والإصدار الرياضي، حيث يتضمن الإصدار الأول تشطيبات من الألومنيوم المعدني المصقول على العجلات ومناطق خارجية أخرى، بينما يتماشى الإصدار الثاني مع لمسات تصميم معدنية داكنة.

وتأتي السيارة باللون الأسود الشائع، ولكن هناك ستة خيارات أخرى للطلاء، بالإضافة إلى لون مزدوج يطغى على السقف. علاوة على ذلك، هناك أربعة سمات داخلية مختلفة يمكن اختيارها للسيارة، بغض النظر عن الديكور الخارجي الذي يتم شراؤه.

ويمكن في الداخل ضبط الإضاءة المحيطة على 126 خيارًا مختلفًا للألوان، وتوفر الحزمة المضيئة المزيد من خيارات الإضاءة التي تجعل الديكور ينبض بالحياة.

ومن ناحية التكنولوجيا، تمتلك السيارة شاشة LED بقياس 55 بوصة تمتد من الدعامة إلى الدعامة تعمل بواسطة منصة Snapdragon 12 Cockpit من شركة (كوالكوم) Qualcomm، وتستخدم جهاز مودم الشركة للجيل الخامس من أجل الاتصالات.

ويتم توفير التنقل بواسطة شركة جوجل، وذلك بفضل برنامجها المدمج، ويحصل السائقون على خرائط جوجل وأوامر دون استخدام اليدين عبر مساعد جوجل ومعلومات محطة الشحن ودعم تطبيقات متجر (جوجل بلاي) Google Play.

وأكدت جنرال موتورز أن (كاديلاك إسكاليد آي كيو) لن تمتلك Apple CarPlay أو Android Auto، وذلك بعد قرارها الصادر في وقت سابق من هذا العام بعدم تضمين ميزات الهاتف المتطابق الشهيرة في السيارات المستقبلية.

وإلى جانب ذلك، هناك الكثير من تقنيات القيادة في السيارة، حيث حصلت على نظام Super Cruise المتقدم لمساعدة السائق من جنرال موتورز، مما يتيح القيادة دون استخدام اليدين عبر أكثر من 645 ألف كيلومتر من الطرق السريعة المعينة في الولايات المتحدة وكندا.

كما حصلت السيارة على ميزة التوجيه الرباعي Arrival Mode التي تركز على الدخول والخروج من أماكن وقوف السيارات الضيقة.

ويعمل التوجيه بالعجلات الأربع أثناء القيادة أيضًا، مما يوفر للسيارة استقرارًا أفضل عند السرعات العالية، وتحكمًا أفضل في السحب، ويقلل قطر الدوران عند السرعات المنخفضة عن طريق تدوير العجلات على كل محور في اتجاهات متعارضة.

وتحتوي السيارة على نظام تعليق أمامي وخلفي مستقل يمكنه رفعها بمقدار بوصة واحدة أو خفضها بمقدار 2 بوصة. كما يمنح نظام Magnetic Ride Control السيارة زمن استجابة بالملي ثانية لمطبات الطريق، مما يجعل الركوب مريحًا لكل من السائق والركاب المتوقعين من الشخصيات البارزة.

ويمكن للمشترين طلب إضافة مجموعة من وسائل الراحة، مثل الصواني المتخفية والشاشات الخلفية الشخصية بقياس 12.6 بوصة وشاشة مركز التحكم للتحكم في أشياء مثل الأبواب وشواحن الهاتف اللاسلكية ومنافذ HDMI و USB-C ومقاعد للتدليك تتضمن مكبرات صوت في مسند الرأس.

وتأتي السيارة مزودة بنظام صوت AKG Studio مكون من 19 مكبر صوت ويمكن ترقيته إلى خيار AKG Studio Reference المكون من 36 أو 40 مكبر صوت يتضمن صوتًا غامرًا بزاوية 360 درجة.

ويمكن للسيارة عند السير بسرعات تتراوح بين 8 و 80 كيلومترًا في الساعة تقليل شدة إصابة الأشخاص وراكبي الدراجات باستخدام تقنية الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، كما يمكن تنشيط وضع الركوب المنخفض، الذي يقلل من ارتفاع السيارة أيضًا.

وتوفر الرؤية المحيطية عالية الدقة للسائقين تغذية عالية الجودة للكاميرا في أي اتجاه لتجنب الأشخاص والأشياء.

كما تنشط السيارة ميزة المكابح التلقائية عند التقاطعات للمساعدة في اكتشاف المركبات العابرة لحركة المرور، ويوجد مساعد التوجيه في المنطقة العمياء الذي يمكنه إعادة السائقين إلى حاراتهم عند التبديل إلى حارة أخرى أن يدركوا أن هناك سيارة في الطريق.

وبمجرد وصول السائق إلى الوجهة بأمان، يمكن أن تساعد السيارة في الركن المتوازي أو العمودي مع التوجيه التلقائي والفرملة والتغيير. وبالنسبة إلى المرائب، توجد عناصر تحكم ذكية تتضمن جهاز تحكم عن بعد عالمي ينبثق عبر الشاشة.

وأضافت الشركة خيارًا لجعل الأبواب الأربعة تفتح وتغلق بمجرد الضغط على زر، وهناك خيارًا لفتح باب السائق تلقائيًا مع اقتراب حامل المفتاح، كما أن باب منفذ الشحن مزود بمحرك.