تيك توك تسهل الكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي

تطور منصة تيك توك طريقة جديدة لصناع المحتوى من أجل الكشف عن كون منشوراتهم تتضمن محتوى مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لمات نافارا، مستشار وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر خيار جديد للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ضمن قسم المزيد من الخيارات قبل تحميل مقطع فيديو.

وكجزء من وصف هذا الخيار، توضح تيك توك أن التسمية تساعد في منع إزالة المحتوى، وذلك بعد أن حدثت المنصة سياساتها للمحتوى في شهر مارس لتطلب من المستخدمين الكشف عن محتوى التزييف العميق والمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي في التسمية التوضيحية للفيديو أو استخدام ملصق تعريف.

وشارك نافارا مقطع فيديو عن الميزة يوضح أن الضغط على الخيار الجديد يؤدي إلى عرض المنصة للنافذة المنبثقة الجديدة حول الميزة.

وتذكر النافذة المنبثقة صناع المحتوى بأنهم يحتاجون إلى تسمية المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي الذي يعرض مشاهد واقعية، وتحذر من أن المنصة قد تزيل المحتوى إذا لم يتم تسميته بشكل صحيح.

وبالرغم من ذلك، يبدو أن هذا الخيار قد يكون قيد التطور، حيث لم يظهر للعديد من المستخدمين بعد ضمن التطبيق.

وتأتي تسمية المحتوى الجديد المولد بالذكاء الاصطناعي في أعقاب اكتشاف الأسبوع الماضي أن منصة إنستغرام المنافسة تطور تسميات للكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي.

وجنبًا إلى جنب مع شركات التكنولوجيا جوجل وأمازون ومايكروسوفت وغيرها، وعدت ميتا، الشركة الأم لمنصة إنستغرام، في الشهر الماضي بأنها ستطور الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وتبلغ المستخدمين بوضوح عندما يتم إنشاء المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن تيك توك حظرت في عام 2020 مقاطع فيديو التزييف العميق، الذي تصفه عبر إرشادات المجتمع بأنه عمليات تزوير رقمية (الوسائط الاصطناعية أو الوسائط التي تم التلاعب بها) تضلل المستخدمين من خلال تشويه حقيقة الأحداث وتسبب ضررًا كبيرًا لموضوع الفيديو أو الأشخاص الآخرين أو المجتمع.