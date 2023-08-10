المحكمة العليا تدعم آبل بشأن متجرها للتطبيقات

سمحت المحكمة العليا الأمريكية لشركة آبل بالاحتفاظ بقواعدها للدفع الخاصة بمتجرها للتطبيقات (آب ستور) App Store في الوقت الحالي، ورفضت طلب شركة Epic Games الذي كان من شأنه السماح للمطورين بالبدء بتوجيه مستخدمي آيفون إلى خيارات شراء أخرى.

وقالت القاضية إيلينا كاجان إنها لن تدع قرار محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة ساري المفعول على الفور، كما سعت Epic Games.

وبحسب تصريحات محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة في وقت سابق من هذا العام، فإن شركة آبل انتهكت قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا من خلال الحد من قدرة المطورين على التواصل بشأن أنظمة الدفع البديلة، بما في ذلك عمليات الشراء من خلال متجر Epic Games.

وكان هذا الأمر من محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة أحد مكاسب Epic Games المحدودة في قضية مكافحة الاحتكار ضد آبل بشأن عمولات الشراء داخل متجر التطبيقات.

ولم تقدم القاضية كاجان أي تفسير لقرارها، ولكن لوحظ أن التماس Epic Games رُفض عبر موقع المحكمة العليا على الإنترنت.

ويعني رفض القاضية لطلب Epic Games حصول آبل على إرجاء من حكم محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة، بالرغم من أنه ربما يكون مؤقتًا فقط.

وعلقت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة قرارها لمنح آبل الوقت لتقديم استئناف للمحكمة العليا في وقت لاحق من هذا العام، ولكن الحكم يبدأ إذا رفض القضاة سماع القضية.

وقد يؤثر الخلاف على عائدات بمليارات الدولارات لشركة آبل، التي تفرض على المطورين عمولة تصل إلى 30 بالمئة مقابل السلع والخدمات الرقمية التي يتم بيعها من خلال متجرها للتطبيقات.

ومن المحتمل أن يسمح حكم محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة للمطورين بالتحايل على تلك العمولات من خلال تضمين روابط لمعالجة المدفوعات عبر الويب بدلاً من داخل نظام آبل.

وقالت Epic Games، التي تصنع لعبة (فورتنايت) Fortnite الشهيرة: “استخدمت المحكمة المعيار القانوني الخطأ في تأجيل حكمها”. وجادلت الشركة بالقول إن النتيجة قد تؤذي عددًا كبيرًا من المستهلكين ومطوري التطبيقات الآخرين لفترة زمنية طويلة.

ومن أجل حث المحكمة العليا على الإبقاء على قرار محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة في وضع الإيقاف المؤقت، قالت شركة آبل إن Epic Games لا تتأثر بالسياسة المتنازع عليها.

وأزالت آبل لعبة (فورتنايت) Fortnite من متجرها للتطبيقات لأن Epic Games ابتكرت حلاً لتجنب دفع رسوم بنسبة 30 بالمئة على مشتريات العملاء داخل التطبيق.

وجادلت شركة آبل قائلة: “يطلب تطبيق Epic Games بأكمله إعفاءًا استثنائيًا متاحًا فقط للتخفيف من الضرر الجسيم الذي لا يمكن إصلاحه، ومع ذلك لم تحاول Epic Games حتى إثبات أن الوقف يتسبب في مثل هذا الضرر”.