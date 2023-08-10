الكشف عن تفاصيل شريحة A17 في هواتف آيفون 15 برو القادمة

وستعمل هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس القادمة ستعمل بشريحة A17، الذي كُشفت بعض تفاصيله في تسريباتٍ جديدة نشرها موقع MacRumors المتخصص في أخبار آبل.

ووفقًا للتسريبات المنشورة، فإن شريحة A17 ستأتي مع معالج رئيسي ومعالج للرسوميات يتكون كلاهما من 6 أنوية، مقارنة بشريحة A16 الحالية التي تضم معالجًا للرسوميات خماسي النواة في هواتف آيفون 14 برو الحالية، لذا يتوقع أن تقدم شريحة A17 دعمًا وأداءً أفضل للرسوميات.

وتشير التسريبات إلى أن شريحة A17 سيصل التردد الأقصى لمعالجها الرئيسي إلى 3.7 جيجاهيرتز، مقارنة بتردد 3.46 في شريحة A16، كما قد تحافظ آبل على حجم الذاكرة العشوائية نفسه المستخدم حاليًا في هواتف آيفون 14 الأحدث وهو 6 جيجابايت، وذلك خلافًا لتقارير سابقة أفادت بأن آبل قد ترفع حجم الذاكرة العشوائية إلى 8 جيجابايت في إصدارات برو من آيفون 15.

ومن المتوقع أن تُصنع شريحة A17 بتقنية معالجة 3 نانومتر، وهي تقنية تصنيع المعالجات الأحدث حتى الآن، مما يضمن زيادة في الأداء لمكونات الشريحة بنسبة تتراوح بين 10% و 15% مع استهلاك أقل لطاقة البطارية بنسبة تصل إلى 30%.

وستتولى شركة TSMC التايوانية صناعة الشريحة الجديدة لصالح آبل بتكلفة تصنيع أغلى مقارنةً بالإصدارات السابقة، وسيقتصر وجودها على إصدارات آيفون 15 برو، في حين ستضيف آبل شريحة A16 من العام الماضي إلى الإصدارات الأساسية من آيفون 15.

ومن المنتظر الإعلان عن سلسلة آيفون 15 وإطلاقها في الأسواق خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.