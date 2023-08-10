يُعد هاتف (Galaxy Z Flip5) أحدث إضافة في سلسلة هواتف سامسونج القابلة للطي، وفي هذا الطراز تقدم سامسونج العديد من التحسينات والميزات الجديدة الجديرة بالملاحظة مقارنة بالإصدار السابق.

ومن المتوقع أن يشهد هذا الهاتف إقبالًا كبيرًا بمجرد طرحه في الأسواق غدًا يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس، إذ أعلنت سامسونج اليوم عن البدء بطرح منتجاتها الجديدة في بعض الأسواق العالمية غدًا، مع التخطيط لعمليات إطلاق في بلدان أخرى قريبًا.

كما أعلنت سامسونج يوم الثلاثاء أن هواتفها القابلة للطي الجديدة (Galaxy Z Fold5)، و(Galaxy Z Flip5) جمعت أكثر من مليون طلب سابق في كوريا الجنوبية – محطمة رقمها القياسي السابق البالغ 970 ألف وحدة في الإصدارات السابقة – ونسبة 70% من هذه الطلبات كانت من نصيب هاتفها (Galaxy Z Flip5) الجديد الذي يطوى رأسيًا، والذي أثبت أنه أكثر شعبية من جهاز Fold5 الذي يُطوى أفقيًا.

إليك أهم الميزات الجديدة في هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5:

1- مفصل جديد بدون أي فجوات:

يُعد التحسين الأكثر أهمية في هاتف (Galaxy Z Flip5) هو المفصل الجديد Flex Hinge المصمم بطريقة تحافظ على انسيابية الحركة ومنع دخول الأتربة إليه، ويسمح للهاتف بالطي بشكل مسطح تمامًا دون وجود فجوة هوائية على عكس جميع هواتف Galaxy Z Flip السابقة.

يساعد ذلك في تقليل سماكة الجهاز ومنع الغبار والماء من المرور، وهذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذه الآلية في مفصل الهواتف القابلة للطي، إذ قدمتها العديد من الشركات المنافسة لسامسونج، ولكن لا يأتي أي من هذه الهواتف بتصنيف IPX8 لمقاومة الماء، لذا فإن سامسونج هي أول من يقدم مقاومة للماء ومفصلة بدون فجوات في الوقت نفسه.

2- شاشة خارجية أكبر 3.78 مرة مقارنة بالإصدار السابق:

أهم ما يميز هاتف (Galaxy Z Flip5) هو شاشته الخارجية الكبيرة التي تطلق عليها سامسونج اسم (Flex Window)، والتي تأتي بمقاس 3.4 بوصات مقارنة بـ 1.9 بوصة الموجودة في الإصدار السابق.

ستتيح لك هذه الشاشة الكبيرة عرض المزيد من المعلومات، وتسمح لك بتنفيذ المزيد من الإجراءات أكثر من ذي قبل دون أن تحتاج إلى فتح هاتفك كثيرًا. فعلى سبيل المثال: يمكنك استخدام تصميمات مختلفة لعرض الوقت، والتقويم أو بيانات لأحداث وأيام متعددة. أو يمكنك عرض واجهة (Galaxy Watch6) الجديدة نفسها في الشاشة الخارجية للهاتف.

كما يمكنك تحديد أي تطبيقات تريد استخدامها فيها مثل: الرد على رسائل واتساب، أو استخدام خرائط جوجل أثناء التنقل، أو استخدام تطبيق الموسيقى، مما يتيح له إنجاز المزيد من المهام في هاتفه دون الحاجة إلى فتحه الشاشة الداخلية الكبرى.

3- خيارات مساحة التخزين الداخلية تبدأ من 256 جيجابايت:

يتوفر هاتف (Galaxy Z Flip5) بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، هذه أخبار رائعة إذا وجدت دائمًا أن مساحة التخزين لديك تنفد وتضطر إلى حذف الصور أو التطبيقات لتحرير مساحة تخزينية في هاتفك.

بالإضافة إلى ذلك؛ تقدم سامسونج عرض رائع عند حجز هذا الهاتف عبر موقعها الإلكتروني، إذ يمكنك حجز الهاتف الآن بسعر 3999 ريالًا سعوديًا للإصدار ذي سعة التخزين البالغة 256 جيجابايت، ويمكنك حجز الإصدار ذي سعة التخزين البالغة 512 جيجابايت بالسعر نفسه بدلًا من 4999 ريالًا، مما يوفر لك مبلغ 1000 ريال سعودي والحصول على ضعف السعة التخزينية.

وستحصل على هدايا مجانية عند الحجز السابق وهي: حافظة شفافة للهاتف، وشاحن بقدرة 45 واطًا (بدون سلك شاحن)، واشتراك لمدة 6 أشهر في خدمة (‎Samsung Care+‎).

4- معالج أقوى:

يعمل هاتف (Galaxy Z Flip5) بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، الذي يقدم أداءً أفضل بنسبة 17% مقارنة بالإصدار السابق.

وبفضل زيادة كفاءة المعالج، سيكون الهاتف قادرًا على توفير عمر بطارية أطول قليلاً من سابقه على الرغم من وجود البطارية نفسها التي كانت موجودة في الإصدار السابق والتي تبلغ سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة.

5- خيارات ألوان متعددة:

نظرًا إلى أن سلسلة هواتف Flip هي منتج يركز على الموضة، فإن وجود خيارات ألوان جديدة يعد ميزة تستحق التركيز عليها، لذلك تقدم سامسونج الهاتف بثمانية ألوان مميزة.

يتوفر الهاتف بأربعة ألوان رئيسية هي: الأسود الجيرافيتي (Graphite) واللافندر، والأخضر النعناعي، والكريمي، وإذا طلبت الهاتف عبر موقع سامسونج الإلكتروني يمكنك الاختيار من بين أربعة ألوان أخرى متاحة حصريًا في الموقع، وهي: الأزرق، والرمادي، والأخضر، والأصفر.