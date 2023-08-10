أدوات ذكاء اصطناعي لتسهيل عمل كتاب المحتوى

يتجنب معظم كتاب المحتوى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في كتاباتهم للحفاظ على المحتوى الأصلي الخاص بهم، والحفاظ على الأسلوب الشخصي. ولكن من الممكن أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي مفيدة في سير عمل كاتب المحتوى، إذ يمكن استخدامها لتوليد الأفكار، أو تصحيح بعض الأخطاء، وغير ذلك.

فيما يلي سنذكر خمس أدوات ذكاء اصطناعي لمساعدة كتاب المحتوى في تحسين سير عملهم:

1- روبوت ChatGPT:

روبوت ChatGPT من الأدوات الأكثر نجاحًا في عالم الذكاء الاصطناعي، ويمكنك استخدام هذا الروبوت للحصول على أفكار جديدة تساعدك في الكتابة.

إذا كنت كاتب محتوى، فأنت بحاجة إلى افكار جديدة باستمرار، ويمكن لروبوت ChatGPT مساعدتك في ذلك، فقط اكتب مطالبة لروبوت ChatGPT لمنحك بعض الأفكار الجديدة حول المجال الذي تكتب محتوى عنه، وخلال ثوانٍ سيمنحك قائمة بالأفكار، ويمكنك الاستمرار في سؤاله وتخصيص المطالبات للحصول على إجابات أفضل.

2- أداة Canva Magic Write:

بصفتك كاتب محتوى، قد لا تستخدم Canva لكتابة المحتوى، لكن في قسم (مستندات كانفا) Canva Docs هناك Magic Write وهي أداة للكتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

تستخدم Canva Magic Write ميزات ChatGPT، لذا فهي توفر نتائج مماثلة للنتائج التي تحصل عليها من ChatGPT. ويمكنك استخدام Magic Write لتوليد الأفكار، وإعادة الصياغة، على سبيل المثال لا الحصر.

يمكن أن تساعد Magic Write أيضًا في تلخيص المستندات، إذ يمكنك تلخيص المقالات الطويلة لتحصل على ملخص مناسب للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أن هذه الأداة توفر ترجمة للغات مختلفة يمكن أن تساعدك عند الكتابة إلى جمهور متعدد اللغات.

أداة Canva Magic Write متاحة فقط لمشتركي Canva Pro.

3- Google Bard:

Google Bard هو روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يستخدم تقنية مختلفة عن ChatGPT. يمكن استخدام Bard كمساعد في كتابة المحتوى، إذ يمكنك استخدامه لتوليد الأفكار والاستشهاد بالمعلومات في بحثك.

يقدم Google Bard إجابات مع مراجع للمعلومات في بعض الأحيان، كما يوفر الصور مع بعض إجاباته. وهذا يمكن أن يساعدك ككاتب محتوى في الحصول على معلومات موثوقة في الموضوع الذي تود الكتابة عنه. ويمكنك أيضًا استخدام Google Bard لتعديل المحتوى المكتوب الخاص بك وتصحيح للأخطاء المطبعية.

4- أداة Otter AI:

يمكن لخدمات النسخ تسريع سير عمل أي كاتب، خاصة إذا كنت تدون ملاحظات أثناء اجتماعات العمل، ويمكن أن يساعدك في ذلك أداة Otter AI التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

تنسخ أداة Otter AI محتوى الاجتماع لحظيًا لتوفير الوقت الذي تحتاجه لتدوين الملاحظات. وهناك أيضًا ميزة تعاون مدمجة لإعطاء أسماء للأصوات المختلفة إذا كنت في اجتماع متعدد الأشخاص.

يمكنك تمييز بعض الجمل، وإضافة تعليقات، وصور إلى النص المنسوخ لحظيًا، وتُحدد أداة Otter AI الكلمات الرئيسية تلقائيًا التي يمكن أن تكون مفيدة في موضوع الكتابة الذي تعمل عليه.

يمكنك تنزيل أداة Otter AI كإضافة لمتصفح كروم، وكتطبيق في هواتف أندرويد وآيفون مجانًا مع إمكانية الاشتراك في الخطط المدفوعة.

5- أداة GrammarlyGO:

Grammarly هي أداة مساعدة في الكتابة يمكن لكتاب المحتوى الاستفادة منها بعدّة طرق، إذ يمكن الاعتماد عليها لاكتشاف الأخطاء المطبعية والنحوية واختيار الجمل المناسبة أكثر لسياق الفقرة للتأكد من أن كتاباتهم أفضل.

تتوفر هذه الأداة كإضافة لسطح المكتب أو المتصفح وتقدم Grammarly إصدارات مجانية ومدفوعة. لكن إصدار GrammarlyGO المدعوم الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد كتاب المحتوى بشكل أكبر.

باستخدام GrammarlyGO، يمكنك تحديد سياق الكتابة وأسلوبك الخاص، ثم اكتب المحتوى الخاص بك أولاً، ثم استخدم المربع الخاص بالمطالبات (prompt box) لإضافة مطالبة جديدة أو استخدم المطالبات الموجودة سابقًا (pre-generated prompts) لتحسين أو تغيير الأسلوب أو إعادة صياغة المحتوى.