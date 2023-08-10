أدوات ذكاء اصطناعي تساعدك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني

بسبب تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لم تعد كتابة رسائل البريد الإلكتروني مهمة شاقة، إذ تساعدك روبوتات الدردشة مثل: ChatGPT في صياغة رسائل البريد الإلكتروني، ولكن عليك إدخال المطالبة الصحيحة، ثم نسخ الإجابة ولصقها في البريد الإلكتروني.

ولتسهيل ذلك، طوّرت أدوات ذكاء اصطناعي تتكامل مع تطبيقات البريد الإلكتروني، مما يتيح لك إنشاء رسائل بريد إلكتروني مباشرة في صندوق الوارد. وفيما يلي سنذكر بعض أفضل إضافات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي ستساعدك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني بسهولة وسرعة:

1- إضافة ChatGPT for Gmail:

إذا كنت تفضل استخدام ChatGPT، فربما تكون إضافة ChatGPT for Gmail مناسبة لك، وبمجرد تثبيتها ستظهر أيقونة شركة OpenAI بجانب زر الإرسال عند الرغبة في إنشاء بريد إلكتروني جديد، وعند النقر فوقها يفتح مربع حوار يمكنك استخدامه لإرسال مطالبة إلى ChatGPT.

توفر لك هذه الإضافة أيضًا اقتراحات للمطالبات، لذلك، إذا لم تكن تعرف كيفية كتابة مطالبات فعالة، فستجد هذه الميزة مفيدة للغاية.

وعند فتح أي بريد إلكتروني وارد، ستجد رمز OpenAI بجوار زر الرد. ويمكنك النقر فوقه وتحديد إذا كنت تريد طلب المزيد من المعلومات من المرسل، أو شكر المرسل، أو رفض الاقتراح، وغير ذلك، وبناءً على البريد الإلكتروني الأصلي والرد الذي تحدده، يُنشئ ChatGPT الرد المناسب.

لاستخدام هذه الإضافة يجب أن يكون لديك حساب ChatGPT، وهي تعمل مع Gmail فقط. لذلك إذا كنت تستخدم أي خدمة بريد إلكتروني أخرى، فهذه الإضافة ليست مناسبة لك.

يمكنك تنزيل إضافة ChatGPT for Gmail مجانًا مع إمكانية الاشتراك في الخطة المدفوعة.

2- أداة WriteMyEmail:

WriteMyEmail هي أداة تساعدك في كتابة رسائل بريد إلكتروني واضحة وموجزة. وتقدم نماذج مختلفة لرسائل البريد الإلكتروني تساعدك في صياغة بريد إلكتروني جديد أو الرد على البريد الوارد.

بعد التسجيل واختيار الخطة، يمكنك الوصول إلى قوالب تتضمن رسائل جاهزة تسمح لك بكتابة مسودة للبريد الإلكتروني، وتحديد الأسلوب الذي تريده، وفي حالة الحاجة إلى الرد على بريد وارد، عليك لصق البريد الإلكتروني الأصلي، وستُنشئ أداة WriteMyEmail الرد في غضون ثوانٍ.

توفر الخطة المجانية الميزات اللازمة للاستخدام الشخصي. ومع ذلك، فهي تقتصر على 2000 كلمة في الشهر. أما خطة Pro تسمح لك بكتابة 200 رسالة بريد إلكتروني بسعر 5 دولارات و50 سنتًا شهريًا.

3- إضافة AI Email Writer:

تُعد AI Email Writer واحدة من إضافات Google Workspace التي تعمل بسلاسة مع Gmail. وبعد تثبيت الإضافة، سترى أيقونة مغلف (envelope) في الجهة اليُمنى من المتصفح، والتي تفتح الأداة في الشريط الجانبي.

يمكنك بعد ذلك النقر فوق أي بريد إلكتروني في بريدك الوارد، وستساعدك إضافة AI Email Writer في صياغة رد. وللقيام بذلك، يطلب منك تحديد أسلوب الرد، وإضافة موجز حول ما تريد قوله وتحديد اللغة، وستُنشىء هذه الإضافة محتوى الرسالة، ويمكن لإضافة AI Email Writer صياغة رسائل البريد الإلكتروني بما يقارب 25 لغة مختلفة.

يمكنك تنزيل إضافة AI Email Writer مجانًا مع إمكانية الاشتراك في الخطط المدفوعة.

4- إضافة Addy AI:

Addy AI هي إضافة تعمل مع Gmail و Outlook. وعندما ترغب في إنشاء مسودة لبريد إلكتروني جديد، تطلب منك إضافة Addy AI إضافة تفاصيل الرسالة التي تريد إرسالها، ثم تكتب لك الرسالة بالكامل.

تتيح لك هذه الإضافة ضبط الأسلوب الافتراضي لرسائل البريد الإلكتروني واللغة وطول الرسالة وهذا يلغي الحاجة إلى إضافة هذه التفاصيل في كل مرة تكتب فيها بريدًا إلكترونيًا. وعند إنشاء الردود، فإنها تقترح طرقًا مختلفة يمكنك الإجابة بها، ثم تُنشئ الرد النهائي بناءً على تعليماتك.

إذا كنت تستخدم أي خدمة أخرى غير Gmail أو Outlook، فيمكنك النقر فوق رمز الإضافة من شريط الأدوات، ثم النقر فوق أيقونة المغلف، واستخدام إضافة Addy AI لكتابة البريد الإلكتروني. ولكن ستحتاج إلى نسخ الرسالة ولصقها يدويًا.

تسمح لك إضافة Addy AI بإنشاء ثلاث رسائل بريد إلكتروني مجانية يوميًا، وتوفر خططًا مدفوعة يبدأ سعرها من 7 دولارات شهريًا.

5- إضافة GMPlus:

تستخدم إضافة GMPlus النموذج اللغوي GPT الخاص بشركة OpenAI لمساعدتك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني. وتضم مكتبة تحتوي على أكثر من 50 مطالبة معدة سابقًا لأنواع مختلفة من رسائل البريد الإلكتروني.

لذلك يمكنك فقط تحديد إذا كنت ترغب في كتابة بريد إلكتروني لتقديم ملاحظات أو قبول دعوة الاجتماع والسماح لإضافة GMPlus بإنشاء الرسالة. ويمكنك أيضًا إضافة مطالبات مخصصة، وتحديد أسلوب الكتابة واللغة، وطول البريد الإلكتروني إذا كنت ترغب في ذلك.

الخطة المجانية تسمح لك بإجراء خمسة استفسارات فقط في اليوم. لذلك، سيتعين عليك دفع 9 دولارات و90 سنتًا لإجراء مطالبات أكثر. وإذا كنت قادرًا على إنفاق 16 دولارًا و90 سنتًا شهريًا، فيمكنك الوصول إلى النموذج اللغوي GPT-4 الأكثر تطورًا والذي يقدم إجابات أفضل.

يمكنك تنزيل إضافة GMPlus مجانًا، مع إمكانية الاشتراك في الخطط المدفوعة.