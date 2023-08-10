آبل وسامسونج تتطلعان للاستثمار في شركة ARM

تسعى شركتا آبل وسامسونج وغيرهما من كبرى الشركات التقنية إلى الاستثمار في شركة تصميم الرقائق الإلكترونية الشهيرة ARM.

وأفادت تقارير صحفية بأن الشركة تسعى لطرح أسهمها في البورصة ضمن عملية “اكتتاب عام” في وقت لاحق من العام الجاري.

وتأتي تلك الخطوة بعد فشل شركة إنفيديا الأمريكية في الاستحواذ على ARM، إذ بلغت قيمة العرض المقدم نحو 40 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية لشركة ARM إلى أكثر من 60 مليار دولار أمريكي وقت الاكتتاب العام، ما سيجعله الاكتتاب العام الأكبر خلال العام الجاري.

جدير بالذكر أن ARM هي شركة بريطانية تعمل في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية، وتطوير أشباه الموصلات، وتصميم المخططات لكافة الأجهزة المحمولة، وهي مملوكة حاليًا لمجموعة SoftBank اليابانية، التي اشترتها عام 2016 في صفقة بلغت 32 مليار دولار.

ومن المنتظر أن تبيع مجموعة SoftBank حصة من الأسهم المملوكة لها في الشركة بقيمة تتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار لصالح شركات أخرى كبرى، منها سامسونج وآبل وأمازون، ومن المتوقع أن تساهم تلك الاستثمارات طويلة الأجل في استقرار الشركة.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن شركة ARM تسعى إلى تغيير نموذج العمل التجاري الخاص بها، لفرض رسوم على الشركات المصنعة للأجهزة مثل أوبو وشاومي، وحتى آبل وسامسونج، بدلًا من الشركات المصممة للرقائق مثل كوالكوم وميدياتيك، في محاولة لزيادة الإيرادات المالية، وهو أمر ستزداد أهميته عند طرح الشركة في البورصة.