هواوي تطلق جهاز MateBook E 2023 في السعودية

أطلقت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية جهاز (MateBook E 2023)، وهو حاسوب محمول جديد من فئة 2 في 1، إذ يمكن استخدامه كحاسوب محمول خفيف الوزن، كما يمكن فصله عن لوحة المفاتيح، ثم استخدامه كجهاز لوحي.

يعمل هذا الجهاز الجديد بنظام ويندوز 11، ويدعم لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية من هواوي القابلة للفصل وقلم الشاشة HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني) ليمنحك مرونة لا مثيل لها ويوفر تجربة تفاعلات ذكية مصممة لتلبية احتياجات صنّاع المحتوى والمحترفين المعاصرين.

يتميز هذا الحاسوب المحمول الجديد بشاشة مذهلة وأداء قوي، كما يوفر تجربة شاملة لنظام ويندوز في جهاز محمول رفيع يمكن استخدامه بكل سهولة مثل الجهاز اللوحي. يجعل ذلك الحفاظ على الإنتاجية أثناء التنقل أسهل من أي وقت مضى.

يتوفر جهاز (MateBook E 2023) في السوق السعودي من خلال منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.

شاشة العرض الكاملة OLED الرائعة من هواوي:

يُعد جهاز (MateBook E 2023) هو أول حاسوب محمول من هواوي مزود بشاشة العرض الكاملة OLED بالألوان الفعلية التي تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، كما يتميز الجهاز بأن نسبة شاشته إلى جسمه 90%، ما يوفر لك مساحة أكبر للتصفح والإبداع.

ويضمن لك نطاق الألوان الواسع P3 وإدارة الألوان الاحترافية في هذا الجهاز رؤية المستندات، وصفحات الويب، والعروض التقديمية، ومقاطع الفيديو بصورة واضحة ودقيقة في أي مكان كأنك تراها على الطبيعة.

تصميم رفيع للغاية 2 في 1 للحفاظ على الإنتاجية أثناء التنقل:

جهاز (MateBook E 2023) هو حاسوب محمول متعدد المزايا من فئة 2 في 1 – التي تعمل كحاسوب محمول وجهاز لوحي – يوفر لك تجربة شاملة في نظام ويندوز 11 في جهاز محمول صغير. ويمكنك استخدام هذا الحاسوب المحمول للعمل بكفاءة من الزاوية الأكثر راحة بالنسبة لك، سواء كنت في المكتب أو في رحلة عمل. كما يمكنك فصل لوحة المفاتيح واستخدامها عبر البلوتوث للعمل بكل سهولة في المساحات المحدودة مثل الطائرات.

ويمكنك تحويله إلى جهاز لوحي عند فصل لوحة المفاتيح لحمله بسهولة وراحة أكثر وذلك بفضل تصميم إطاره الدائري. كما يمكنك إقرانه مع قلم M-Pencil لقراءة الكتب الإلكترونية، أو إضافة تعليقات توضيحية على الملفات، أو تدوين الأفكار.

ويجمع الجهاز بين مكونات وبرامج مدمجة بسلاسة لتجربة تفاعلات جديدة، مما يوفر لك أفضل ما في العالمَين: جهاز لوحي سهل التصفح وحاسوب محمول قوي.

كما أن جهاز (MateBook E 2023) يمكن حمله بكل سهولة إذ يزن 699 جم فقط، ويبلغ سُمكه 7.99 ملم، مما يتيح لك حمله معك أينما تذهب دون الشعور بالتعب.

المشاركة السلسة عبر الأجهزة:

يدعم جهاز هواوي (MateBook E 2023) ميزة الجهاز الخارق المدعومة في حواسيب MateBook المحمولة السابقة، مما يجعل المشاركة عبر الأجهزة مجانية وسهلة. ما عليك سوى سحب أيقونات الأجهزة وإفلاتها لبدء المشاركة بين جهاز MateBook وجهاز آخر من هواوي، مثل: الهاتف، أو الجهاز اللوحي، أو الشاشة. كما أن التعديلات تجعل الأجهزة الأخرى تتزامن فورًا مع MateBook؛ لذا لا داعي للقلق.

تتيح لك ميزة SuperHub إمكانية الضغط مطولًا على أي نص، أو صورة، أو ملف وسحبه إلى SuperHub لاستخدامه لاحقًا. بل يمكنك أيضًا البحث عن المحتوى الذي تم نسخه ولصقه سابقًا وإعادة استخدامه وحذفه بكل سهولة ودون أي مجهود يُذكر.

تفاعلات مرنة وذكية باستخدام لوحة المفاتيح وقلم الشاشة:

يدعم جهاز (MateBook E 2023) سيناريوهات مختلفة من خلال لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية من هواوي التي يمكن تركيبها أو فصلها بكل سهولة واستخدامها في أربعة أشكال مختلفة: حاسوب محمول، وجهاز لوحي، وجهاز مدعوم بحامل، وجهاز بشاشة منقسمة.

وسواء أردت الرسم أو الكتابة أو المشاهدة، أو القراءة، يمكنك استخدامه في أفضل زاوية وأفضل وضع يناسب المهمة التي تنفذها. ويمكنك ضبط لوحة المفاتيح بكل سهولة على أي زاوية مريحة بين 120 درجة و160 درجة، وهي الزاوية المثلى لتعديل المستندات، والكتابة، والترفيه.

كما تعمل منظومة الكتابة اليدوية لنظام ويندوز في الحاسوب المحمول بسلاسة مع قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني)، ما يوفر عناصر التحكم باللمس وبرامج تعديل رسومات احترافية مثل: OneNote، وNebo، وDrawboard PDF.

وبفضل قلم الشاشة ولوحة المفاتيح اللذين يمكن إقرانهما بكل سهولة، يمكن تهيئة الحاسوب المحمول على الفور بما يلبي احتياجاتك. تمنح الميزتان البارزتان “اقتصاص” و”إضافة تعليقات توضيحية” جهاز MateBook E إمكانات الكتابة اليدوية والرسم على مستوى الجهاز اللوحي؛ كي تتمكن دائمًا من تدوين أفكارك أو تصميماتك الرائعة.

يتميز جهاز (MateBook E 2023) بشاشة العرض الكاملة OLED الرائعة من هواوي بالألوان الفعلية التي تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وتصميم 2 في 1 مرن، ويدعم المشاركة السلسة عبر الأجهزة وميزات الجهاز الخارق المحسّنة. وبفضل ميزاته المبتكرة وسعره المغري، يلبي هذا الحاسوب المحمول احتياجات المحترفين وصنّاع المحتوى على حد سواء.