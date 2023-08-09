فيفو تكشف عن الجهاز اللوحي vivo Pad Air

كشفت شركة فيفو رسميًا عن الجهاز اللوحي الجديد vivo Pad Air من خلال منشور شاركه نائب رئيس الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني”ويبو“.

ويأتي الجهاز اللوحي الجديد vivo Pad Air بوزن خفيف نسبيًا مع بطارية كبيرة الحجم، حيث تصل سعة البطارية فيه إلى 8500 ميلي أمبير، ووزن يبلغ 530 جرامًا، علمًا بأن فيفو ترفق شاحنًا سريعًا في علبة الشراء بقوة 44 واطًا.

ويحمل الجهاز شاشة كبيرة الحجم بقياس 11.5 إنشًا من نوع LCD، وهي بدقة 2880 × 1800 بكسل، مع معدل تحديث متغير يصل إلى 144 هرتزًا، ودعم لكافة الطيف اللوني DCI-P3 ، كما أن أبعادها هي 3:2، مما يجعلها “مثالية للأغراض التعليمية” بحسب الشركة.

ويعمل الجهاز بمعالج كوالكوم سنابدراجون 870 العالي الأداء بتقنية معالجة 7 نانومتر، ويصل تردده الأقصى إلى 3.2 جيجاهرتز، إضافةً إلى ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت، ومساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت.

وأضافت فيفو للجهاز أربع سماعات خارجية لتقديم تجربة صوت قوية وتأثيرات صوتية مميزة، ويدعم الجهاز قلم Pencil2 من فيفو للكتابة وتدوين الملاحظات والرسم، وكذلك تركيب لوحة مفاتيح فيزيائية.

ويتوفر الجهاز بثلاثة ألوان، هي الأزرق والوردي والفضي، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 13 بواجهة فيفو OriginOS 3، ولم تكشف الشركة حتى الآن عن سعر الجهاز أو موعد الإطلاق في الأسواق.

وكانت شركة فيفو قد كشفت قبل أشهر عن الجهاز اللوحي vivo Pad2 بشاشة قياسها 12 إنشًا، ومعالج Dimensity 9000 ومواصفات أخرى عالية بسعر يبدأ من 360 دولارًا، ويتوقع أن يكون الجهاز الجديد vivo Pad Air أرخص ثمنًا.