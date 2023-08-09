ثردز تحصل على واحدة من أبرز مزايا إكس

قال (مارك زوكربيرج)، المدير التنفيذي لشركة ميتا، اليوم الأربعاء إن منصة التواصل الاجتماعي النصية (ثردز) Threads، المنافسة لمنصة إكس (تويتر سابقًا)، سوف تحصل «هذا الأسبوع» على مزايا جديدة.

ووفقًا لمنشور زوكربيرج، فإن المزايا الجديدة تتضمن القدرة على مشاركة منشور (ثردز) في الرسائل المباشرة في إنستاجرام، وطريقة جديدة لإضافة نص مخصص إلى الصور ومقاطع الفيديو التي تُضمَّن في المنشورات، بالإضافة إلى زر جديد للإشارة يتيح للمستخدمين «الإشارة بسهولة إلى حساب شخص ما في منشورات ثردز الخاصة بك».

ولمشاركة منشور عبر رسائل إنستاجرام المباشرة، يمكنك النقر على رمز الطائرة الورقية في أي منشور. ولإضافة نص مخصص، اكتب منشورًا ثم أرفق معه صورًا أو مقاطع الفيديو باستخدام رمز المشبك، ثم انقر على زر Alt الذي يظهر في الصورة.

وللإشارة إلى المستخدمين الآخرين، يمكنك إدخال الرمز @ ثم كتابة اسم المستخدم للشخص الذي تريد أو اختياره من الخيارات المقترحة.

يُشار إلى المزايا المعلن عنها اليوم تأتي بُعيد إطلاق تحديث جديد يأتي بميزة تتيح للمستخدمين رؤية المنشورات التي أُعجِبوا بها.

وبالإضافة إلى ذلك، تسمح (ثردز) الآن للمستخدمين بتصنيف قائمة المتابعة ليظهر الأحدث أولًا Latest First أو الأسبق أولًا Earlier First.

هذا، وقد ألمح زوكربيرج الأسبوع الماضي إلى أن بعضًا من أكثر الميزات طلبًا، مثل: البحث عن المنشورات، ونسخة للويب من المنصة، سوف تُطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتمكنت منصة (ثردز) من تحقيق نجاح هائل لصالح إنستاجرام وميتا، فبعد خمسة أيام فقط من إطلاقها، جذبت أكثر من 100 مليون اشتراك.