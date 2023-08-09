الاتحاد الأوروبي يحقق في صفقة استحواذ أدوبي على فيجما

بدأ الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق موسع في صفقة استحواذ شركة أدوبي على منصة التصميم المنافسة فيجما Figma، خشية أن تؤدي تلك الصفقة إلى تقليل المنافسة.

وكانت شركة أدوبي قد أعلنت عن الاستحواذ على فيجما في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2022 الماضي في صفقة بلغت 20 مليار دولار.

وتتولى المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي – مهمة تقصي الصفقة، على أن تصدر قرارها منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في تصريحات أدلت بها لوكالة رويترز: “نهدف من خلال تحقيقنا المتعمق إلى ضمان استمرار وصول المستخدمين إلى مجموعة واسعة من الأدوات الرقمية الإبداعية للاختيار من بينها”.

وكانت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية CMA في المملكة المتحدة قد اتخذت قرارها الشهر الماضي أيضًا بإجراء تحقيق عميق للصفقة حتى نهاية العام الجاري.

يذكر أن منصة فيجما قد تأسست عام 2012، وشهدت نموًا سريعًا وزادت شعبيتها كأداة تصميم وتعاون عن بُعد، وهي تنافس مباشرةً بعض منتجات أدوبي مثل أدوبي XD وإليستريتور.

وتعد تلك الصفقة هي الأكبر في تاريخ أدوبي التي قالت في وقت سابق إنها تنوي إدماج حزمة Creative Cloud الخاصة بها في فيجما، كما ستضيف بعض المزايا التعاونية في فيجما إلى منتجاتها الرئيسية.

وقالت أدوبي عند الإعلان عن الصفقة إنها سوف تبقى ملتزمة التزامًا عميقًا بإبقاء منصة فيجما مستقلة، وإنها لا تخطط لتغيير أسعار الاشتراك في فيجما أو إزالة الاستخدام المجاني.