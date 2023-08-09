إتش تي سي تطلق Wildfire E star لذوي الدخل المحدود

أعلنت (إتش تي سي) HTC التايوانية اليوم الأربعاء عن هاتفها الذكي الجديد (وايلد فاير إي ستار) Wildfire E star الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة.

ويقدم الهاتف، الذي يزن 200 جرام ويأتي بسماكة 9.2 ملم، شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بمقاس 6.52 بوصات وبدقة 1,600×720 بكسلًا مع نسبة طول إلى عرض قدرها 20:9 وكثافة قدرها 269 بكسلًا في البوصة.

ويحتوي هاتف إتش تي سي الجديد، الذي يعمل بالنسخة المخففة Go Edition من نظام التشغيل أندرويد 12، على شريحة رباعية النوى من نوع (يونيسوك إس سي 9832 إي) Unisoc SC9832E المصنوعة بتقنية 28 نانومترًا، والتي تعمل بتردد 1.4 جيجاهرتز وتأتي مع وحدة معالجة الرسومات (مالي-تي820 إم بي 1) Mali-T820 MP1.

ويقدم هاتف إتش تي سي ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 16 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي إكس سي) microSXC.

ويأتي الهاتف مع كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى عدسة أخرى بدقة 0.08 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.8.

وتأتي الكاميرا الأمامية للهاتف، التي تقطع في قطع أعلى الشاشة، بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويأتي الهاتف مع منفذ لسماعات الأذن، وبطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير في الساعة.

هذا، ولم تُعلن إتش تي سي عن سعر أو موعد توفر هاتف (وايلد فاير إي ستار) الذي يأتي باللون الرمادي.