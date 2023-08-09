آبل تطلق سماعة Beats Studio Pro الجديدة في السعودية والإمارات

بدأت شركة آبل إتاحة سماعة الرأس اللاسلكية Beats Studio Pro في أكثر من عشرين دولة، منها السعودية والإمارات.

وكانت آبل قد بدأت إطلاق السماعة في 19 يوليو/ تموز الماضي في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا.

وتتوفر سماعة آبل Beats Studio Pro بسعر 350 دولارًا، وهي متاحة للشراء في الإمارات بسعر 1350 درهمًا بحسب المتجر الإلكتروني لآبل.

وأعلنت آبل أيضًا عن توفر السماعة الجديدة في عدد من الدول الأخرى مثل تركيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا والسويد والصين واليابان وأستراليا وغيرها.

وتأتي سماعة آبل Beats Studio Pro الجديدة إصدار 2023 مدعومة بخاصية الإلغاء التكيفي النشط للضوضاء، ومنفذ USB C للشحن، مع بطارية يمكنها الصمود حتى 40 ساعةً، بالإضافة إلى تحسينات في الصوت ومزايا أخرى، في حين أبقت آبل على التصميم نفسه كما الإصدار السابق دون تغيير، علمًا بأنها تتوفر بعدة ألوان مثل البني والأسود والأزرق.

وتتميز السماعة بكونها متوافقة مع عدد واسع من الأجهزة منها الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، خلافًا لسماعات AirPods التي تجعلها آبل مخصصة لمالكي أجهزتها، وتفتقد السماعة إلى خاصية التبديل التلقائي عند التحويل بين الأجهزة، لكنها ما زالت تدعم مزايا أخرى مثل خدمة العثور على الأجهزة Find My، والربط السريع، التكامل مع المساعد الشخصي “سيري”.

وتتوفر السماعة للشراء عبر متجر آبل الإلكتروني الرسمي، إضافة إلى بعض الوكلاء المعتمدين ومتاجر التجزئة والمتاجر الإلكترونية مثل أمازون.