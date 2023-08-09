آبل تختبر أكبر تحديث على تطبيق «الهاتف» في آيفون منذ سنوات

كشف الإصدار التجريبي الجديد من نظام (آي أو إس 17) iOS 17 من آبل أنه سوف يأتي بواحد من أكبر التحديثات على تطبيق (الهاتف) Phone الخاص بأجهزة آيفون منذ سنوات.

ويضيف تطبيق (الهاتف) المحدث أخيرًا والمُضمَّن في التحديث البرمجي الأخير نَسْخًا نصيًا للبريد الصوتي في الوقت الفعلي، و«ملصقات جهات الاتصال» حتى يتمكن المستخدمون من اختيار الصورة التي تظهر عند الاتصال بجهاز آيفون الخاص بشخص آخر، وواجهة مستخدم محدثة بخط أسمك.

وبالإضافة إلى ذلك، غيرت آبل مواضع الأزرار، إذ نقلت الشركة في الإصدار التجريبي الأحدث من (آي أو إس 17) زر (إنهاء المكالمة) إلى الركن الأيمن السفلي، وذلك بدلًا من الموضع السابق الذي كان فيه الزر وحيدًا وسط الشاشة أسفل الأزرار الأخرى بعيدًا عنها قليلًا.

ويُعتقد أن بعض المستخدمين سيجدون صعوبة في الاعتياد على الموضع الجديد لزر إنهاء المكالمة، فبدلًا من الضغط وسط أسفل الشاشة كما في الإصدارات السابقة من (آي أو إس) سيكون عليهم النقر على زر في جانب الشاشة.

يُشار إلى أن نظام (آي أو إس 17) متاح الآن بصورة تجريبية، وسوف تُطلق النسخة النهائية والمستقرة منه للمستخدمين جميعهم خلال خريف 2023، وذلك بُعيد الإعلان عن طرازات آيفون 15 المرتقبة.

كما يُشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تعيد فيها آبل ترتيب واجهة مستخدم عمرها سنوات لتضع أزرار المفاتيح بالقرب من الجزء السفلي من الهاتف، حيث تكون أكثر راحة، خاصة مع زيادة حجم شاشات الهاتف.

ففي عام 2021، غيرت آبل متصفح سفاري التابع لها في إصدار تجريبي من (آي أو إس 15) لوضع شريط العنوان URL في الأسفل وحدّثت تصميمه.

ومع ذلك، فقد عدّلت آبل عند إطلاق الإصدار النهائي من النظام في شهر أيلول/ سبتمبر 2021 التصميم وتراجعت عن بعض التغييرات ومنح المستخدمين خيارًا لإعادة شريط عنوان URL إلى أعلى الصفحة.