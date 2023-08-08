13 طالبًا إماراتيًا يكملون بنجاح برنامج الابتعاث الخارجي الصيفي في اليابان

أعلن مركز اليابان للتعاون الدولي (جايس) مكتب أبوظبي عن انتهاء برنامج الابتعاث الخارجي الصيفي في اليابان الموجه للطلبة الإماراتيين، وتكلل البرنامج بالنجاح التام لـ 13 طالبًا إماراتيًا تلقوا تدريبًا داخليًا في 7 شركات يابانية مرموقة.

وقد صُممت برامج التدريب التي نسقها مركز اليابان للتعاون الدولي بهدف تعزيز تنمية المواهب الإماراتية الواعدة في مجالات الكيمياء والكهرباء والميكانيكا والهندسة والبترول والطاقة المتجددة.

وفر برنامج الابتعاث الخارجي الصيفي في اليابان للمشاركين على مدار 8 أسابيع، خبرة عملية وفرص بحث لا تقدر بثمن في شركات التكنولوجيا المتطورة في اليابان؛ وأتاح في الوقت نفسه منصة هامة للمتدربين لتعرّف أوجه الثقافة اليابانية وحضور دروس تعلم اللغة اليابانية.

حرص مركز اليابان للتعاون الدولي برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية؛ على تنفيذ برنامج الابتعاث الخارجي الصيفي في اليابان لطلبة الجامعات الإماراتيين منذ عام 2012. وقد نُظم البرنامج عبر الإنترنت بين عامي 2021 و2022، في حين اُستأنفَ تنظيم البرنامج وتنفيذه بالشكل المعهود هذا العام 2023.

ومنذ انطلاقه أول مرة وحتى عامه الثاني عشر، تمكن برنامج الابتعاث الخارجي الصيفي في اليابان من استضافة أكثر من 100 طالب وطالبة إماراتيين حتى الآن. ضمت مجموعة هذا العام 13 طالبًا إماراتيًا، من بينهم 7 طالبات موهوبات، من مؤسسات مرموقة مثل: جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا (KU)، وكليات التقنية العليا (HCT)، وجامعة زايد (ZU).

قدم البرنامج ثلاثة أنماط من تجارب التدريب الداخلي: التدريب الكامل في اليابان، أو في الإمارات العربية المتحدة، أو البرنامج المشترك الممتد لأربعة أسابيع في اليابان وأربعة أسابيع في الإمارات العربية المتحدة.

وشملت المنظمات اليابانية المستضيفة للتدريب الداخلي ما يلي:

دايكن الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤسسة المنطقة الحرة.

شركة هوريبا المحدودة.

إنبيكس كوربوريشن / شركة تطوير النفط اليابانية المحدودة.

شركة جي إف إي ستيل كوربوريشن للصلب / شركة الغربية للأنابيب.

شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

شركة تاكيناكا سيساكوشو المحدودة / تاكيناكا الشرق الأوسط.

يوكوغاوا الإمارات العربية المتحدة للصناعة ّ ذ.م.م

بدأ البرنامج بدورات تمهيدية عقدت عبر الإنترنت في مقر مركز اليابان للتعاون الدولي، غطت مهارات اللغة اليابانية الأساسية، وآداب العمل، وآداب السلوك. وبعد فترة التدريب التي استمرت لمدة 8 أسابيع في المنظمات المضيفة، يستعد الطلبة الآن لجلسة إعداد التقارير النهائية المقرر عقدها في 9 أغسطس في فندق باب القصر في أبو ظبي حيث سيقدم الطلبة عروضًا وتقارير حول أبحاثهم وخبراتهم المكتسبة من البرنامج. خلال هذا الحدث، سيتم منح شهادة إتمام برنامج التدريب بحضور ممثلين عن حكومة الإمارات العربية المتحدة وسفارة اليابان في الإمارات العربية المتحدة والمنظمات المضيفة من اليابان.

كانت ردود الفعل من المشاركين المتدربين والشركات اليابانية إيجابية للغاية وأشادت الشركات المضيفة بالطلبة الإماراتيين وأثنت على استعدادهم وحرصهم على التعلم وتفانيهم في جميع مراحل البرنامج.

وقالت السيدة عائشة عبد الناصر عرفان عوض الكثيري، وهي طالبة جامعية في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت: “إنها استفادت من تجربة التدريب على المستويين الشخصي والمهني خلال الفترة التي قضتها في التدرب لدى شركة “ميتسوبيشي للصناعات الثقيل”.

وعبر أحمد عبد الله بنايمون، طالب الهندسة الكهربائية في كليات التقنية العليا، عن اعتزازه برحلته كمتدرب في شركة “جي إف إي كوربوريشن”، إحدى أكبر الشركات المصنعة في اليابان وذلك أثناء تواجده في مدينة فوكوياما الواقعة في المنطقة الغربية الساحرة في اليابان.

ومن جانبه أشاد السيد توكويا كاناموري، العضو المنتدب في مركز اليابان للتعاون الدولي في أبوظبي، بنجاح البرنامج التدريبي مؤكدًا أن ألمع الطلبة في الإمارات العربية المتحدة عززوا فطنتهم الفنية والتعليمية وبمعرفته بالثقافة اليابانية في بعض من أهم الشركات اليابانية المرموقة.

وأعرب توكويا كاناموري عن ثقته بأن يقوم الطلبة بتطبيق ما تعلموه للمساهمة في تعزيز نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة وازدهارها، وقال إنه يتطلع للمزيد من التطوير المتبادل للخبرات البشرية والعلاقات بين البلدين.