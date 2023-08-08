ميتا تنهي دعم الرسائل النصية القصيرة في فيسبوك ماسنجر
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ميتا تنهي دعم الرسائل النصية القصيرة في فيسبوك ماسنجر

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أزالت شركة ميتا دعم الرسائل النصية القصيرة SMS من تطبيق المحادثة الشهير فيسبوك ماسنجر، وفقًا لما أعلنته الشركة عبر موقعها الرسمي.

وستغلق ميتا دعم الرسائل النصية القصيرة في تطبيق ماسنجر بدايةً من يوم الثامن والعشرين من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وسيكون بإمكان المستخدمين الاعتماد على تطبيق ماسنجر لإدارة مختلف الرسائل الأخرى، كما سيتعين على مستخدمي نظام أندرويد تحديد تطبيق آخر للرسائل النصية، علمًا بأن النظام سينتقل تلقائيًا إلى التطبيق الخاص بالرسائل النصية المثبت افتراضيًا في النظام، كما لن تضيع أي رسائل موجودة بالفعل على الجهاز.

ويوجد في نظام أندرويد تطبيق رسائل جوجل Google Messages الخاص بإدارة الرسائل النصية القصيرة SMS.

وكانت شركة ميتا – فيسبوك آنذاك – قد أضافت ميزة دعم الرسائل النصية في ماسنجر عام 2016، بهدف جعل التطبيق مركزًا لكافة الرسائل، ومنها رسائل ماسنجر التي تُرسل عبر الإنترنت أو الرسائل النصية التقليدية.

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ولم توضح ميتا الأسباب التي دفعتها لإغلاق دعم الرسائل النصية القصيرة في ماسنجر، وقد يرجع ذلك إلى رغبة الشركة في التركيز على مزايا أخرى جوهرية في التطبيق، أو بسبب الإقبال الضعيف عليها، أو قد يكون من أجل تطويرها ثم إعادة إطلاقها مرة أخرى.

يذكر أن فيسبوك ماسنجر تطبيق مراسلة فورية صدر عام 2011 كتطبيق مستقل عن فيسبوك للتواصل مع الأصدقاء في المنصة، ويتيح مزايا الدردشة النصية والمكالمات الصوتية والمرئية ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو وإرسال الأموال وتشغيل الألعاب وغيرها.

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