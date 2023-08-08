ميتا تطلق ميزات جديدة مهمة لمنصة ثردز … عاجل

بدأت خدمة التواصل الاجتماعي النصية (ثردز) Threads التابعة لشركة ميتا إطلاق تحديث جديد يأتي ميزة تتيح للمستخدمين رؤية المنشورات التي أُعجِبوا بها.

وكانت الشركة قد بدأت اختبار الميزة الجديدة في نظام أندرويد الأسبوع الماضي، ولكنها قررت الآن إطلاقها لعموم المستخدمين.

ويمكن للمستخدمين العثور على المنشورات التي أُعجبوا بها في (الإعدادات) Settings ثم (إعجاباتك) Your Likes التي يمكن الوصول إليها من خلال صفحة الملف الشخصي.

وللمقارنة، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المنشورات التي أُعجبوا فيها في منصة إكس (تويتر سابقًا) من خلال علامة تبويب منفصلة (الإعجابات) Likes في صفحة الملف الشخصي.

وبغض النظر عن الميزة الجديدة الخاصة بإمكانية رؤية الإعجابات من المنشورات، أطلقت ميتا أيضًا خيارًا جديدًا لجودة الوسائط المتعددة المرفوعة إلى المنصة.

ويمكن الوصول إليه من خلال (الإعدادات) Settings ثم (الحساب) Account ثم (جودة الوسائط المتعددة) Media Quality، حيث يمكن اختيار رفع الصور ومقاطع الفيديو بجودة عليا.

وبالإضافة إلى ذلك، تسمح (ثردز) الآن للمستخدمين بتصنيف قائمة المتابعة ليظهر الأحدث أولًا Latest First أو الأسبق أولًا Earlier First.

ولتصنيف قائمة المتابعة، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى صفحة الملف الشخصي، ثم النقر على خيار المُتابعين تحت النبذة ثم الذهاب إلى علامة التبويب (المتابعة).

ومع أن هذه التحديثات قد تبدو صغيرة للتطبيق، فقد ألمح المدير التنفيذي لشركة ميتا، (مارك زوكربيرج)، الأسبوع الماضي إلى أن بعضًا من أكثر الميزات طلبًا، مثل: البحث عن المنشورات، ونسخة للويب من المنصة، سوف تُطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتمكنت منصة (ثردز) من تحقيق نجاح هائل لصالح إنستاجرام وميتا، فبعد خمسة أيام فقط من إطلاقها، جذبت أكثر من 100 مليون اشتراك، مما أثار سخط مالك تويتر ماسك، ومديرتها التنفيذية (ليندا ياكارينو).

ومع ذلك، أظهرت البيانات من شركتي الأبحاث (سنسور تاور) Sensor Tower و(سيميلرويب) Similarweb أن الخدمة شهدت بعض التراجع في النمو والتفاعل في الأسبوع التالي.

وقال زوكربيرج نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي للموظفين إن المسؤولين في الشركة يركزون بشدة في زيادة الاحتفاظ بمستخدمي (ثردز)، وذلك بعد أن فقدت المنصة أكثر من نصف مستخدميها في الأسابيع التي أعقبت إطلاقها الذي أحدث ضجة كبيرة.