مقارنة بين هاتفي Pixel 7 من جوجل و Nothing Phone 2

يتنافس هاتف (Nothing Phone 2) مع عدد كبير من الهواتف الذكية الموجودة في السوق حاليًا من شركات كبرى، مثل: هاتف Pixel 7 من جوجل، وهاتف Galaxy S23 من سامسونج، وبفضل تصميمه الذي يشبه هواتف آيفون يدخل في المنافسة أيضًا (iPhone 14).

يُباع هاتف Nothing Phone 2 بسعر أعلى قليلًا من سعر هاتف Pixel 7 من جوجل، لكن هاتف Pixel 7 يتفوق عليه فيما يتعلق بنظام الكاميرا، والقدرة على مقاومة الماء، بينما يتفوق Nothing Phone 2 على هاتف جوجل بحجم الشاشة ومعدل التحديث الأكبر، والخيارات الأعلى من ذاكرة التخزين الداخلية.

ولتعرّف المزيد من أوجه التشابه والاختلاف بينهما، إليك مقارنة بين هاتفي Pixel 7 من جوجل و Nothing Phone 2:

التصميم:

يأتي هاتف Pixel 7 بتصميم أنيق مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، وحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، بالإضافة إلى وجود إطار معدني لامع من الألمنيوم يغطي الحافات. وهذا الهاتف مقاوم للماء وفقًا لمعيار IP68، بحيث يتحمل الغمر تحت عمق متر ونصف لمدة تصل إلى نصف ساعة.

أما هاتف Nothing Phone 2 فهو يمتاز بتصميم مشابه للطراز الأول وهو Phone 1 ولكنه أفضل، ويحتوي Phone 2 على طبقة من زجاج (Gorilla Glass) لحماية الشاشة والجزء الخلفي بينما الإطار مصنوع من الألمنيوم، وهو مقاوم للغبار ورذاذ الماء بحسب معيار IP54.

وعندما تراه والشاشة مغلقة، ستلاحظ أنه يشبه هاتف (آيفون 14 بلس)، إذ إن الحافات المسطحة توحي بذلك، ولكن وضع الكاميرا الأمامية والجهة الخلفية ستساعدك في إدراك الاختلاف فورًا.

يوجد في الجهة الخلفية واجهة (جليف) Glyph التي حصلت على تحسينات مقارنة بالإصدار السابق، وهذه الواجهة هي ما يميز هذا الهاتف عن هواتف أندرويد الأخرى المتوفرة في السوق.

تتكون واجهة (جليف) Glyph في هاتف (Nothing Phone 2) من 11 شريط LED مجزأ مع 33 منطقة إضاءة LED إجمالية. وتوفر الواجهة الآن حالات استخدام جديدة للإشعارات والتطبيقات. على سبيل المثال: إذا قلبت الهاتف على وجهه سيُفعّل الوضع الصامت، وستُلغى الاهتزازات أيضًا، وينبهك الهاتف إلى الإشعارات الجديدة بأنماط ضوئية فريدة.

كما يمكنك استخدام أنماط إضاءة مخصصة لجهات اتصال محددة عندما يرسلون رسائل أو يتصلون بك، ويمكنك اختيار أن يظل الجزء العلوي من الواجهة مضاء عند وصول إشعار مهم. وتعمل واجهة Glyph أيضًا كمصباح يدوي، وكتنويه للشحن اللاسلكي العكسي ولتوضيح حالة شحن البطارية.

الشاشة:

يضم هاتف Pixel 7 شاشة من نوع (AMOELD) مقاسها 6.3 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وتتميز بكثافة تبلغ 416 بكسلًا في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

أما هاتف Nothing Phone 2 فهو يضم شاشة أكبر قليلًا من نوع (LTPO OLED) بقياس 6.7 بوصات، وبدقة أعلى تبلغ 2412 × 1080 بكسلًا، وتتميز بمعدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا. كما تتمتع شاشة هذا الهاتف بسطوع يصل إلى 1600 شمعة، وتدعم ميزة (Always On).

الكاميرا:

يضم هاتف Pixel 7 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

وفيما يتعلق بإمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، فيمكن لكاميرا هاتف Pixel 7 تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

يضم هاتف Nothing Phone 2 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يسمح معالج Tensor G2 الموجود في هاتف جوجل بمعالجة الصور بطرق متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وهو أمر لا تستطيع الهواتف الأخرى التعامل معه. إذ يضم هذا الهاتف ميزات مثل: Magic Eraser و Face Unblur و Long Exposure وغيرها. وقد ركزت جوجل في إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي للتأكد من أن أي شخص تقريبًا يمكنه التقاط صورة جيدة باستخدام هاتف Pixel 7.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Pixel 7 بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7). ويمكن لهذا المعالج التعامل بسلاسة مع الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

يحتوي Pixel 7 على بطارية سعتها 4355 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 20 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 20 واطًا، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت.

أما هاتف Nothing Phone 2 فهو يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 + Gen 1) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يحتوي هذا الهاتف على بطارية سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط. ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

كلا الهاتفين يعملان بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعمان تقنية بلوتوث 5.3، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

السعر:

يبدأ سعر هاتف Pixel 7 من 449 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Obsidian) والأخضر (Lemongrass) و(الأبيض) Snow.

يُباع هاتف (Nothing Phone 2) في السوق السعودي بسعر 2800 ريال للإصدار الذي يضم مساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، بينما يُباع الإصدار الذي يضم مساحة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت بسعر 3099 ريال سعودي.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 7 و Nothing Phone 2: