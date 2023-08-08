تتنافس أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية من سامسونج التي كشفت عنها الشركة حديثًا مع تشكيلة iPad من آبل، وخاصة الجهازين الأكبر والأقوى وهما: Galaxy Tab S9 Ultra و iPad Pro 2022.

كلا الجهازين اللوحيين كبيران جدًا، ويدعمان القلم الذكي، ويقدمان أداء قوي ومتطور، لكن المقارنة بينهما تتطلب معرفة جميع الميزات التي يتمتع بها كلا الجهازين، لذا، سنتطرق إلى جميع العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند الاختيار بين هذين الجهازين اللوحيين الرائعين، حتى تتمكن من تحديد إذا كان جهاز iPad Pro 2022 أو Galaxy Tab S9 Ultra هو المناسب لك.

إليك مقارنة بين جهازي iPad Pro 2022 و Galaxy Tab S9 Ultra:

1- جهاز iPad Pro 2022 اللوحي من آبل:

iPad Pro 2022 هو جهاز لوحي متميز يأتي بتصميم أنيق، ويتوفر بخيارين من حجم الشاشة، هما: 11 بوصة أو 12.9 بوصة، ويضم شاشة من نوع (Liquid Retina XDR mini-LED) بدقة 2388 × 1668 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وهي مغطاة بطلاء مقاوم لبصمات الأصابع ومضاد للانعكاس.

يمكنك إضافة بعض الملحقات الاختيارية التي تسهّل استخدامه في بعض الأحيان، إذ يمكنك إضافة لوحة مفاتيح مغناطيسية Magic Keyboard أو استخدام قلم آبل (Apple Pencil) ولكنه لا يأتي مع أي من تلك الملحقات، إذ يجب الحصول عليها بشكل منفصل، على عكس جهاز سامسونج Tab S9 Ultra الذي يأتي مع قلم S Pen.

وإذا أردت الحصول على 2 Apple Pencil سيكلفك ذلك مبلغ إضافي يتراوح بين 80 و 120 دولارًا . وفي حالة استخدام تلك الأقلام فإن المغناطيس هو ما يحافظ على قلم S Pen و Apple Pencil في مكانهما على أجهزتهما الخاصة، لذلك لا داعي للقلق بشأن فقدانهما.

يعمل هذا الجهاز بمعالج من نوع M2 من آبل الثماني النوى، ويتوفر بخمسة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت، غير قابلة للزيادة، مما يعني أنه عليك اختيار السعة المناسبة مع استخدامات الجهاز وكمية الملفات التي تود تخزينها.

يعمل iPad Pro 2022 بنظام iPadOS 16، ولكنه قابل للتحديث إلى نظام iPadOS 17 بمجرد توفره، مما يضيف مجموعة من الميزات الجديدة. ومع نظام iPadOS 16 ستحصل على ميزات مثل: منظم الواجهة (Stage Manager) لتنظيم التطبيقات، وميزة Center Stage لإبقائك ضمن حدود الكاميرا أثناء إجراء مكالمات الفيديو عبر FaceTime وغير ذلك الكثير.

يضم جهاز iPad Pro 2022 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل والثانية بدقة 10 ميجابكسل فائقة الاتساع، وتأتي هذه الكاميرات مع مجموعة من الميزات المثيرة، مثل: Smart HDR 4، والتكبير الرقمي 5x، والتكبير البصري 2x، وإمكانية تسجيل الفيديو بدقة 4K.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز جهاز iPad Pro بكاميرا أمامية عريضة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4. وهذه الكاميرا مثالية لالتقاط صور سيلفي، وتوفر خيارات مثل: الإضاءة الشخصية وتأثيرات البورتريه.

من ناحية أخرى، يمكن استخدام مستشعر LiDAR الخاص بجهاز iPad Pro مع تطبيقات المسح الثلاثي الأبعاد، مما يوفر أداة إضافية لتسهيل بعض الأعمال.

يبدأ سعر جهاز iPad Pro 2022 من 3299 درهمًا إماراتيًا، ويتوفر باللون الرمادي أو الفضي.

2- جهاز Galaxy Tab S9 Ultra اللوحي من سامسونج:

يُعد Tab S9 Ultra جهاز لوحي ضخم، فهو يضم شاشة كبيرة بقياس 14.6 بوصة ويزن 732 جرامًا، ويبلغ سُمكه 5.5 ملم، ومع ذلك، يأتي بحافات رقيقة وتصميم أنيق.

ويأتي هذا الجهاز مع قلم S Pen من سامسونج الذي يُسهل أداء الكثير من المهام، كتدوين الملاحظات، والتصفح، وغيرها، وستلاحظ أن هذا القلم خفيف الوزن ودقته عالية ويمكن شحنه بتثبيته على الجزء الخلفي من الجهاز اللوحي، بغض النظر عن الجانب الذي تضعه عليه.

يتميز هذا الجهاز بأنه مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP68، وهي ميزة غير متوفرة في أي جهاز لوحي آخر حتى أجهزة آيباد من آبل. ويعني ذلك أن Tab S9 Ultra يمكنه تحمّل الغمر في الماء في عمق يصل إلى متر ونصف لمدة تصل إلى 30 دقيقة، بالإضافة إلى أن قلم S-Pen مقاوم للماء والغبار أيضًا بحسب تصنيف IP68.

يأتي جهاز سامسونج اللوحي الرائد الجديد Galaxy Tab S9 Ultra مع شاشة محسنة مقارنة بالطراز السابق، إذ يتميز بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X التي تُظهر صورًا مشرقة وواضحة، وتأتي الشاشة بقياس 14.6 بوصة، وتمتاز بدقة 2960 × 1848 بكسلًا مع دعم ميزة +HDR10، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل جهاز Galaxy Tab S9 Ultra بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النُوى، والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 هرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740)، ويتميز هذا المعالج بأنه يوفر أداء أفضل من الإصدارات السابقة.

يعمل هذا الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، كما يدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e) و بلوتوث 5.3.

و باستخدام هذا الجهاز اللوحي، يمكنك الاستمتاع بأحدث ميزات أندرويد 13، مع بعض التحسينات الإضافية للكاميرا والمعرض والويدجت وغيرها. بالإضافة إلى ميزة DeX من سامسونج التي يمكنها تحويل تجربة استخدام جهازك اللوحي إلى تجربة استخدام حاسوب مكتبي، وكل ما عليك فعله هو توصيل شاشة خارجية ولوحة مفاتيح لتحقيق أقصى استفادة من هذه الميزة.

يحتوي Galaxy Tab S9 Ultra على بطارية سعتها 11200 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، ويتوفر هذا الجهاز بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، ويمكن زيادتها من خلال فتحة بطاقة microSD المدمجة.

يضم جهاز Galaxy Tab S9 Ultra كاميرا خلفية ثُنائية العدسات، الأساسية بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويحتوي هذا الجهاز على كاميرا أمامية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، والثانية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

جهاز Galaxy Tab S9 Ultra مُتاح للحجز السابق بسعر يبدأ من 1199 دولارًا و99 سنتًا، ويتوفر بلونين، هما: الأسود (Graphite)، والبيج (Beige). وسيكون مُتاحًا في الأسواق في 11 أغسطس الجاري.

أيهما تختار؟

كلا الجهازين متميزين ويحتويان على الكثير من الميزات الممتازة التي تساعدك في إنجاز المهام المتعددة بسهولة، وسيعتمد الاختيار بينهما بشكل أساسي على العلامة التجارية المفضلة لديك، وأجهزتك الأخرى التي تفكر في مدى سهولة نقل الملفات والبيانات منها إلى جهازك اللوحي.

فإذا كنت تستخدم هاتف آيفون وحاسوب ماك فيجب اختيار جهاز iPad Pro 2022 من آبل، أما إذا كنت من تستخدم حاسوب يعمل بنظام ويندوز وهاتف يعمل بنظام أندرويد فاختر جهاز Galaxy Tab S9 Ultra.

أما إذا كنت تفكر في استخدام الجهاز اللوحي بشكل منفصل عن باقي الأجهزة التي تمتلكها، فسيعتمد الاختيار على بعض الميزات، مثل: القلم الذكي ومدى رغبتك في استخدامه، فإذا كنت تفضل استخدامه لأداء معظم المهام في الجهاز اللوحي، فاختر Galaxy Tab S9 Ultra لأنه يأتي مع قلم S Pen ولن تحتاج إلى دفع مبلغ إضافي.

وإذا كنت من الأشخاص الذين يعتمد عملهم على الاجتماعات الافتراضية ومؤتمرات الفيديو، فاختر جهاز iPad Pro 2022 لما يحتويه من ميزات كاميرا ممتازة.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي iPad Pro 2022 و Galaxy Tab S9 Ultra: