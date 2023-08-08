مراجعة شاملة لهاتف هواوي nova 11 Pro

أطلقت شركة هواوي خلال شهر يونيو الماضي سلسلة هواتف Nova 11 التي تضم ثلاثة هواتف؛ هي: nova 11، وnova 11 Pro، وnova 11 Ult. وتشترك الهواتف الثلاثة في التصميم الأنيق، والمعالج القوي، والشاشة الكبيرة، وتقنيات التصوير المتعدد الرؤية (Multi-Vision) الحصرية من هواوي، التي توفر لك تجربة تصوير استثنائية.



يضم هاتف nova 11 Pro نظام كاميرا يحتوي على ميزات متعددة للحصول على صور ذاتية فائقة الدقة باستخدام الكاميرا الأمامية، وصور عالية الجودة باستخدام الكاميرا الخلفية، بالإضافة إلى البطارية الكبيرة ودعم الشحن السريع، والشاشة ذات المواصفات الممتازة، والتصميم المميز.

ولمعرفة جميع المواصفات والميزات، إليك مراجعة لهاتف هواوي nova 11 Pro:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف nova 11 Pro بتصميم أنيق من الزجاج أو الجلد النباتي الصديق للبئية، وفي الجهة الخلفية ستجد الكاميرات محاطة بإطار بيضوي، والكاميرا الأساسية تبرز في منتصف الإطار وهي محاطة بإطار آخر دائري، وتطلق هواوي على هذا التصميم للكاميرا اسم تصميم (Super Star Orbit Ring).

وتأتي الشاشة مغطاة بزجاج من نوع (Kunlun Glass)، ويتميز هذا النوع من الزجاج بمتانته الفائقة بفضل الحقن المعزز للأيونات المركبة، مما يولد مئات الملايين من بلورات النانومتر. الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قدرة هاتف nova 11 Pro على مقاومة الصدمات الناجمة عن السقوط بمعدل عشر مرات مقارنة بهاتف nova 10 Pro، وهذا يجعله أكثر موثوقية.

يضم هاتف nova 11 Pro شاشة من نوع (OLED) بمقاس 6.78 بوصات، وبدقة 1200 × 2652 بكسل، وبكثافة 429 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم هاتف nova 11 Pro كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 4K.



وقد حصل هذا الهاتف على ترقية في تقنيات التصوير لتوفير تجربة استثنائية، فلأول مرة تتضمن سلسلة nova 11 ميزة (XD Portrait) لتوفير صور بورتريه فائقة الدقة والتفصيل.

وتتميز الهواتف الجديدة بتقنية تحسين صور البورتريه في الإضاءة المنخفضة، وذلك عبر التقاط صور بجودة عالية وبتفاصيل أكثر ثراء تحاكي المشاهد الواقعية التي نراها بالعين المجردة حتى في البيئات ذات الإضاءة الخافتة، مع الاحتفاظ بنسيج البشرة الطبيعي ولونها بكل دقة.

ويتألق هاتف nova 11 Pro بميزة التصوير المتعدد الرؤية من هواوي، ويتميز بأنه يضم كاميرا أمامية ثنائية العدسات تطلق عليها هواوي اسم (Ultra Portrait). تأتي العدسة الرئيسية بدقة 60 ميجابكسل وبزاوية عريضة للغاية تبلغ 100 درجة، وتتميز العدسة بدقة ممتازة، وحساسية فائقة للضوء، كما تدعم التصوير بدقة 4K.

أما العدسة الثانية: فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، مع إمكانية التقريب البصري بمعدل 2x وتقريب رقمي يصل إلى خمس مرات 5x، وتقريب 1x لصور السيلفي العالية الدقة، وتقريب 2x لصور البورتريه المزخرفة.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف nova 11 Pro بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 778G 4G) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 642L).

يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير/ الساعة، ويدعم هذا الهاتف تقنية الشحن الفائق السرعة بقدرة 100 واط، مما يسمح بشحن الجهاز بنسبة 50% في 15 دقيقة.

ويتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة عبر بطاقة الذاكرة الخارجية.

يعمل هذا الهاتف بنظام (HarmonyOS 3.0) من هواوي، ويدعم شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

السعر:

يُباع هاتف هواوي nova 11 Pro بسعر 2399 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويتوفر بلونين هما: الأخضر، والأسود.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف هواوي nova 11 Pro: