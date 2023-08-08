كيف تحصل على هاتف جديد وتدفع لاحقًا؟

تطورت الهواتف الذكية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتحولت من سلعة كمالية استهلاكية، إلى أداة أساسية للتواصل، وتصفح الإنترنت، وإنجاز الأعمال، وغيرها من الأمور الهامة في حياتنا اليومية، ومع الإقدام على شراء هاتف رائد جديد ستجد أن سعره مرتفع إذ يبدأ من 1000 دولار تقريبًا، وهنا يظهر أمامك سؤال مهم: هل يمكن أن تشتري الهاتف الذي تحلم به بالتقسيط؟

ظهر في مجال التجارة الإلكترونية الكثير من الخدمات الجديدة التي تُشجع المستخدمين على زيادة عمليات الشراء، ومن أحدث هذه الخدمات؛ خدمة تُسمى (اشتري الآن وادفع لاحقًا) Buy Now Pay Later، فما هذه الخدمة وكيف يمكنك الاستفادة منها لشراء الهاتف الذكي الذي تحلم به؟

أولًا، ما خدمة اشتري الآن وادفع لاحقًا؟

خدمة (اشتري الآن وادفع لاحقًا) – التي تُعرف اختصارًا باسم BNPL – هي خدمة مالية تتيح للمستخدمين إجراء عملية الشراء ودفع ثمنها على مراحل وعادةً بدون فوائد، أو رسوم إدارية، وقد لاقت هذه الخدمة إقبالًا كبيرًا من المتاجر والمتسوقين في جميع أنحاء العالم وكذلك في العالم العربي.

كل ما يتطلبه الأمر لإجراء عملية شراء عبر هذه الخدمة هو دفع دفعة أولى صغيرة من ثمن ما تشتريه، عادة ما تكون ربع الثمن (25%) من إجمالي مبلغ الشراء، ويمكنك بعد ذلك سداد المبلغ المتبقي في سلسلة من الأقساط بدون فوائد، وذلك على مدى بضعة أسابيع أو أشهر حسب ما يناسبك.

وعادة لا تفرض التطبيقات التي تقدم هذه الخدمة فوائد أو رسوم، ويكون لديها جدول سداد ثابت فعل سبيل المثال تُقسم مشترياتك على أربع دفعات شهرية، أي إنك تعرف مبالغ مدفوعاتك مقدمًا، وستكون كل دفعة مماثلة.

ثانيًا؛ ما التطبيقات التي تقدم خدمة اشتري الآن وادفع لاحقًا؟

ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من التطبيقات التي تتيح خدمة (اشتري الآن وادفع لاحقًا) في السعودية والإمارات، والتي يمكن استخدامها بسهولة، ومنها:

1- تطبيق (تابي) tabby:

يعتبر تطبيق (تابي) tabby هو تطبيق التقسيط الأشهر في دول الخليج ومصر، ويتميز بطريقة التسوق المريحة سواء في المتاجر التقليدية أو عند التسوق عبر الإنترنت، كما يتيح لك الاختيار بين مئات العلامات التجارية في مختلف الفئات، ابتداءً من الملابس والأجهزة الإلكترونية وحتى تذاكر السفر والحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى ذلك يقدم لك الكثير من العروض والخصومات، والاسترداد النقدي (كاش باك).

يتيح لك تطبيق تابي تقسيط قيمة المشتريات على أربعة أقساط شهرية بدون فوائد أو رسوم خفية، أو الدفع بعد الشراء خلال 14 يومًا، ويتيح لك أيضًا فرصة التسوق من أبرز وأفخم العلامات التجارية والمتاجر التي تغطي كافة احتياجاتك، ومنها: أمازون، ونون، وعلي إكسبريس، وشي إن، وهوم بوكس، وأديداس، وايكيا، وسنتربوينت، وجولدن سنت، وغيرها الكثير.

ميزات تطبيق تابي:

تقسيط مشترياتك على أربعة أقساط شهرية، أو الدفع بعد الشراء خلال 14 يومًا.

لا يفرض أي فوائد أو رسوم خفية.

الحصول على الموافقة فورًا.

يقدم لك استرداد نقدي (كاش باك) قابل للسحب، وليس مجرد نقاط في برنامج ولاء آخر، إذ يمكنك سحب المبالغ الي حصلت عليها، أو اختيار سداد إحدى دفعاتك المجدولة في تابي.

متاح في السعودية والإمارات، والبحرين، والكويت، وقطر، بالإضافة إلى مصر.

آلية عمل تطبيق تابي:

ثبت تطبيق تابي في هاتفك من آب ستور أو جوجل بلاي.

ابحث عن علاماتك التجارية المفضلة أو اكتشف علامات تجارية جديدة.

اضف ما تحب إلى سلة الشراء واختر تابي عند الدفع.

أنشئ حساب جديد، وأدخل بيانات بطاقتك الائتمانية أو بطاقة مدى، واحصل على موافقة فورية.

ادفع الدفعة الأولى ومقدارها 25% من قيمة مشترياتك، وقسّط الباقي على أربع دفعات شهرية دون أي فوائد.

2- تطبيق (تمارا) Tamara:

يُعد تطبيق (تمارا) Tamara واحد من أشهر تطبيقات التقسيط في دول الخليج العربي، إذ يتيح لك شراء الأشياء التي تحبها والدفع على دفعات شهرية، سواء من المتاجر التقليدية أو عبر الإنترنت، كما أنه متعاقد مع أكثر من 20.000 متجر، ويقدم لك العديد من العروض والخصومات من خلال برنامج يُسمى فرح.

ويمكنك تقسيط مشترياتك من خلال تطبيق (تمارا)؛ إذا كان عمرك 18 سنة وما فوق، وكنت مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، أو الإمارات العربية المتحدة أو دولة الكويت.

كيف تدفع مع تمارا؟

يمكنك تنزيل تطبيق تمارا في هاتفك، وإنشاء حساب، ثم تصفح العلامات التجارية المتنوعة التي تتضمن : الملابس، ومستحضرات التجميل، والمستلزمات الرياضية، ومتطلبات الأطفال، وأدوات المنزل والمطبخ، إلى جانب الهدايا والألعاب والإلكترونيات، ثم تسوق ما تريد، وتابع دفعاتك أول بأول من خلال التطبيق.

للدفع داخل المتاجر التقليدية؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اختر تمارا عند الدفع.

شارك رقم هاتفك مع الكاشير.

سدد دفعتك الأولى على الرابط الذي يصلك عبر SMS.

تابع باقي الدفعات في التطبيق.

وللدفع أثناء التسوق عبر الإنترنت، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أضف المنتجات التي تريد شرائها إلى سلّة التسوق، ثم اختر الدفع عبر تمارا في صفحة إتمام الشراء.

سجل دخول بحسابك في تمارا، أو أنشىء حساب جديد، في أول طلب سيتم التحقق من رقم الهوية أو الإقامة.

بمجرد انتهاء التحقق ستُسحب الدفعة الأولى من بطاقتك البنكية، ثم يمكنك متابعة باقي الدفعات في التطبيق.

3- تطبيق Postpay:

تأسست شركة (بوست باي) Postpay في دولة الإمارات في عام 2019، وأصبحت الآن من أشهر الشركات التي توفر خدمات التقسيط بدون فوائد للمستخدمين في الإمارات والسعودية.

لاستخدام تطبيق (بوست باي) كل ما عليك فعله هو تثبيته في هاتفك من متجر التطبيقات، ثم اختر بوست باي في صفحة الشراء، وسيُقسم إجمالي مبلغ مشترياتك إلى أقساط متساوية، حيث ستدفع القسط الأول فورًا، وستُحصل الأقساط المتبقية تلقائيًا على 3 دفعات.

لا يوجد أي فوائد أو رسوم إضافية عند استخدام تطبيق بوست باي، ويمكنك استخدام التطبيق سواء في المتاجر التقليدية المتعاقدة مع التطبيق أو عند التسوق عبر الإنترنت.

4- تطبيق (سبوتي) Spotii:

تأسست شركة (سبوتي) Spotii؛ في عام 2020 في دولة الإمارات، لتوفير حلول دفع للعلامات التجارية، مما يسمح للمستخدمين بالشراء الآن والدفع لاحقًا دون أي فوائد أو رسوم إضافية.

يمكنك من خلال (سبوتي) تقسيط الدفع لمشترياتك على أربعة أقساط بدون أية فوائد أو تكاليف إضافية، وذلك من خلال اختيار “سبوتي” كوسيلة للدفع بعد الانتهاء من التسوّق عبر المتاجر الإلكترونية المتعاقدة معها.

يمكنك اختيار السداد كل أسبوعين أو شهريًا، ومع وجود مئات المتاجر والعلامات التجارية للاختيار من بينها، يمكنك العثور على أفضل الصفقات على مجموعة من منتجات الجمال، الموضة، التكنولوجيا، الأدوات المنزلية وغيرها الكثير.

ميزات سبوتي: