سويتش فوودز للحوم النباتية توفر منتجاتها في أكثر من 100 متجر وعبر المنصات الإلكترونية

أعلنت شركة (سويتش فوودز) Switch Foods الشركة الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا الغذائية وإنتاج اللحوم من المصادر النباتية في أبوظبي، عن توفر مجموعة من منتجاتها المبتكرة في متاجر التجزئة وعبر منصات المأكولات الإلكترونية الكبرى في دولة الإمارات، حيث يستطيع العملاء حاليًا استكشاف تشكيلة منتجات العلامة المميزة في متاجر كارفور، وأورجانيك فود، كافيه، وجرانديوس، وجيان، وتعاونية الاتحاد، وتعاونية الشارقة، والمايا، وأبيلا، بالإضافة إلى سبينس، الذي بدأ بتوفير هذه المنتجات آخرًا.

كما يمكن طلب منتجات العلامة المميزة عبر الإنترنت وبسرعة مميزة من خلال المنصات الإلكترونية الرئيسية مثل: طلبات، وكريم، وكيبسون، ونون.

توفر هذه المنصات والمتاجر، التي يتجاوز عددها 100 متجر، المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات تجربة مريحة وسريعة وسلسة، حيث تتيح للعملاء فرصة تعرّف تشكيلة متنوعة من منتجات العلامة من بدائل اللحوم الطبيعية الصحية، والمغذية، والخالية تمامًا من الكولسترول والمواد المعدلة وراثيًا والصويا والجلوتين والهرمونات الحيوانية أو أية مواد مسببة للحساسية.

بالإضافة إلى ذلك تحمل منتجات سويتش فوودز شهادة المواد غير معدلة وراثيًا وشهادة الحلال التي تضمن حصول العملاء على منتجات لذيذة وصحية.

وتقوم سويتش فوودز بإنتاج بدائل نباتية للحوم بما يتوافق مع أذواق المجتمع المحلي وتقاليد الطهي الفريدة. وتلتزم العلامة، من خلال إطلاق منتجاتها عبر الإنترنت وفي المتاجر، بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من بدائل اللحوم اللذيذة والمستدامة، التي تتميز بمذاق غني وجودة عالية وتتمتع بتناغم بين مختلف النكهات الفريدة لفن الطهي المحلي.

وقد نوه إدوار حامض، المؤسس والرئيس التنفيذي لسويتش فوودز، بجهود متاجر التجزئة والمنصات الإلكترونية في دعم منتجات الأغذية المستدامة والمُنتجة محليًا، إذ قال: “يسرنا ما تُظهره قيادة وإدارة أبرز متاجر التجزئة والمنصات الإلكترونية في جميع أنحاء دولة الإمارات من حماس ورغبة في دعم المنتجات الغذائية المستدامة والمُنتجة محليًا مثل التي ننتجها في سويتش فوودز”.

وأضاف حامض: “أسعدني إقبال علامات البيع بالتجزئة هذه على استقبال منتجاتنا وتذوقها وتقييمها وإدراجها ضمن قوائم مبيعاتها، وهذا يدل على التزامها بأهداف الاستدامة الطموحة التي حددتها شركاتها، وإدراكها لأهمية الغذاء المنتج محليًا في تقليل البصمة الكربونية للمنطقة”.

وتمثل منتجات سويتش فوودز دليلًا على التزام العلامة الثابت بتقديم منتجات عالية الجودة والتميز في مجال الطهي. وتتيح العلامة لعملائها تشكيلة فريدة من المنتجات، منها: الكباب والكفتة والسجق واللحم المفروم والبرجر، بأسعار تبدأ من 18.75 درهمًا إماراتيًا للعلبة الواحدة.

ويسلط التنوع في المنتجات على التزام العلامة بالاحتفاء بعادات الطهي الخاصة بالمنطقة والمحافظة عليها، مع توفير بدائل صحية وشهية لمنتجات اللحوم التقليدية تتميز بالمذاق نفسه.

وأطلقت سويتش فوودز الشهر الماضي أول منشأة متطورة من نوعها في دولة الإمارات لتكنولوجيا الغذاء وإنتاج بدائل اللحوم من مصادر نباتية في منطقة خليفة الصناعية. تحتضن المنشأة مجموعة من المعدات الحديثة، إلى جانب مختبر متطور ومركز للابتكار ومناطق تخزين مبردة، ومناطق تحضير، وأقسام لوجستية، ومكاتب.

وتتميز الشركة بشعارها المميز والفريد “التبديل إلى الأفضل”، والذي يعكس مهمتها في تشجيع الأفراد على اتباع عادات تناول طعام صحية وتمكينهم من إحداث تغيير إيجابي ينعكس على صحتهم والبيئة المحيطة بهم.

وتخطط الشركة للتوسع في توفير منتجاتها في العديد من المتاجر بهدف الوصول إلى المزيد من العملاء، مما يحدث نقلة نوعية في سوق اللحوم البديلة في المنطقة.