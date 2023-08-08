باي بال تطلق أول عملة مستقرة يدعمها الدولار من مؤسسة مالية أمريكية كبرى

أطلقت (باي بال) PayPal يوم الاثنين عملةً مستقرةً يدعمها الدولار الأمريكي للمساعدة في تسهيل المدفوعات كأحدث إضافة إلى مجموعة خدمات العملات المشفرة، كما أنها الخطوة الأولى من نوعها من مؤسسة مالية أمريكية كبرى.

وأوضحت شركة المدفوعات الإلكترونية أن العملة الجديدة، المسماة (دولار باي بال الأمريكي) PayPal USD أو PYUSD صُممت لمعالجة «الإمكانات الناشئة» من أجل «تحويل المدفوعات في (الويب 3) والبيئات الأصلية رقميًا».

ويأتي إطلاق عملة PYUSD في الوقت الذي ينتظر فيه المشاركون في السوق تصويتًا في الكونجرس على مشروع قانون أساسي للعملات المستقرة، كان قد قُدِّم إلى مجلس النواب مع ثلاث مذكرات أخرى للعملات المشفرة للمرة الأولى.

وقالت (باي بال) إن وظيفة العملة المستقرة هي تقليل النزاع بشأن المدفوعات في الإعدادات الافتراضية والسماح بالتدفقات المباشرة للمطورين.

وتمتاز العملة بأنها قابلة للاسترداد بالدولار وتدعمها الودائع بالدولار، وصناديق الخزينة الأمريكية القصيرة الأجل وما يماثلها من النقد.

وقال (دان شولمان)، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة (باي بال): «إن التحول نحو العملات الرقمية يتطلب أداة مستقرة تكون أصيلةً رقميًا ومتصلة بسهولة بالعملات الورقية، مثل: الدولار الأمريكي».

وأضاف شولمان: «إن التزامنا بالابتكار والامتثال الجادَّيْن، وسجلنا الحافل في تقديم تجارب جديدة لعملائنا، يوفر الأساس اللازم للمساهمة في نمو المدفوعات الرقمية من خلال PayPal USD».

يُشار إلى أن (باكسوس) Paxos، التي تُعدُّ واحدةً من الشركات المخضرمة في مجال العملات المستقرة وشريكة (باي بال) لخدمات بيع العملات المشفرة وشرائها، هي التي سوف تُصدِر العملة المستقرة الجديدة.

مع الإشارة أيضًا إلى أن الشركة كانت قد أصدرت سابقًا عملة BUSD المرتبطة بالدولار والتي تحمل علامة بورصة العملات المشفرة المشهورة (باينانس) Binance.

وقد أمرت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك في شهر شباط/ فبراير الماضي بإيقاف إصدار BUSD، الأمر الذي مثّل بداية انخفاض في القيمة السوقية للعملات المستقرة هذا العام.

وانخفضت القيمة السوقية لعملة الدولار الأمريكي المستقرة USDC، التي تُعدّ أكبر عملة مستقرة يدعمها الدولار الأمريكية وتصدرها شركة أمريكية، وذلك بنسبة 41 في المئة منذ 1 كانون الثاني/ يناير، بحسب شركة CryptoQuant.

يُشار إلى أن العملات المستقرة هي عملات رقمية تُربط أسعارها بأصل أساسي. على الرغم من أنها مصممة لتكون أقل تقلبًا من معظم العملات الافتراضية ، إلا أنها لم تكن محصنة ضد القمع التنظيمي لهذا العام على العملات المشفرة ، وفي وقت سابق من العام ، الأزمة المصرفية.

وغالبًا ما تُستخدم للتداول والخروج من أصول العملات المشفرة الأخرى، مثل: البيتكوين والإيثر. ونظرًا إلى أنها لا تدخل النظام المالي التقليدي، يمكن للمتداولين الدخول والخروج من المراكز على نحو أسرع وأرخص مما لو كانوا يتعاملون مع العملات الورقية، مثل: الدولار.