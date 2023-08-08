إكس تخطط لتحسين تجربة البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي

تخطط منصة التدوين المصغر إكس – تويتر سابقًا – لإدخال تعديلات شاملة وجوهرية لتجربة البحث، وفقًا لما ذكره مالك المنصة، إيلون ماسك.

وأفاد ماسك بأن المنصة ستضيف إمكانية البحث بدلالات الكلمات ومعانيها لإيجاد المحتوى ذي الصلة بما يبحث عنه مستخدمو المنصة.

ويهدف البحث بدلالات الكلمات ومعانيها إلى محاولة فهم الغرض وراء عملية البحث دون الاكتفاء بمطابقة عبارات البحث بالتغريدات التي تحتوي عليها، ويُطلق أحيانًا على هذه العملية اسم “البحث السياقي”.

وتسمح هذه التقنية بعرض نتائج مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعبارات البحث، حتى في حالة غياب عبارات البحث نفسها عن التغريدات.

وخلافًا لعملية البحث التقليدية، تعتمد التقنية الجديدة على تحليل عبارات البحث باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لمعرفة سياقها والغرض منها، وعرض النتائج المرتبطة بها.

وصرح ماسك بأن تقنية البحث الجديدة لا تزال قيد التطوير في الوقت الحالي، وأن المرحلة الأولى منها ستركز على فهم عبارات البحث المتعلقة بالأحداث الجارية والمواضيع الشائعة، في حين ستركز المراحل اللاحقة على “توسيع قدرات الفهم السياقي” على حد تعبيره.

ومع ذلك، فإن تطوير هذه التقنية أمر معقد ويتطلب الكثير من البيانات التي قد تفتقدها منصة “إكس” مقارنةً بشركات أخرى كبرى.

يذكر أن شركة جوجل تستعمل هذه التقنية بالفعل في محرك البحث الخاص بها منذ أكثر من عشر سنوات.

وتأتي تلك الخطوة ضمن استراتيجية “ماسك” لتحويل منصة إكس، المعروفة سابقًا بتويتر، بعد الاستحواذ عليها إلى تطبيق فائق “سوبر آب” يضم الكثير من الخدمات المدمجة، اقتداءً بتجربة التطبيق الصيني “وي شات”.