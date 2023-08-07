تُعد السباحة من أفضل أنشطة اللياقة البدنية التي يمكنك ممارستها، فهي لا تسبب الضغط على المفاصل وتتطلب قدرًا كبيرًا من الطاقة. لكن إذا كنت تتبع تمارينك اليومية والمؤشرات الصحية الخاصة بك في واحد من أجهزة تتبع اللياقة البدنية، فقد يؤدي الغطس في المسبح إلى إتلاف الجهاز ما لم يكن مصممًا لمقاومة الماء.

فإذا كنت ترغب في الحفاظ على روتين السباحة الخاص بك أو البدء بتعلم السباحة أو كنت تفكر في الغوص في أعماق البحار وتريد تتبع نشاطك، فعليك اختيار واحد من أجهزة تتبع اللياقة البدنية المناسبة لتتبع رياضة السباحة.

إليك أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية المناسبة للسباحة في عام 2023:

1- جهاز Fitbit Charge 5:

Fitbit Charge 5 هو جهاز متطور لتتبع اللياقة البدنية، ومصمم لمراقبة المؤشرات الصحية العامة واللياقة البدنية. ومن الميزات الصحية الأساسية المتوفرة في هذا الجهاز، تتبع الإجهاد ومراقبة معدل ضربات القلب والنوم وغيرها.

أما فيما يتعلق برياضة السباحة، فهذا الجهاز مقاوم للماء ويمكنك السباحة أثناء ارتدائه إلى عمق يصل إلى 50 مترًا وسيستمر هذا الجهاز في تسجيل نشاطك البدني أثناء السباحة. ويمكنك أيضًا تتبع الطريق الذي تسلكه أثناء ممارسة التمارين المختلفة سواء كنت في البحر أو في أرض جافة، وذلك باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج.

يُباع جهاز Fitbit Charge 5 بسعر 149 دولارًا و95 سنتًا.

2- جهاز Garmin vivosmart 4:

باستخدام جهاز Garmin vivosmart 4 ستتمكن من مراقبة معدل ضربات القلب والنوم والأنشطة الرياضية المعتادة، وستتمكن أيضًا من مشاهدة مستويات التوتر لديك يوميًا، وللمساعدة في الاسترخاء واستعادة الهدوء في لحظات التوتر الشديد، يمكنك استخدام مؤقت التنفس المدمج في الجهاز.

بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ Garmin vivosmart 4 جهازًا مناسبًا لتتبع النشاط أثناء السباحة، فقد صُمم لتحمل الغمر حتى عمق 50 مترًا، ويمكنك استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج لتتبع الطرق أثناء ممارسة أي نشاط بدني. ويحتوي هذا الجهاز على ميزات خاصة برياضة السباحة، مثل: متتبع نشاط السباحة التلقائي (automatic swim activity tracker)، وروتين السباحة الصحي (healthy swim routine). ويمكن لبطارية جهاز Vivosmart 4 أن تستمر بالعمل لمدة أسبوع كامل.

يُباع Garmin vivosmart 4 جهاز بسعر 612 درهمًا إماراتيًا.

3- جهاز Amazfit Band 7:

معظم أجهزة تتبع اللياقة البدنية تستمر بطاريتها حوالي أسبوع فقط، وأحيانًا أقل إذا كانت جميع الميزات المتقدمة نشيطة. لكن جهاز Amazfit Band 7 يتميز ببطارية يمكن أن تستمر لأكثر من 18 يومًا، ويمكن تمديد هذه المدة إلى 28 يومًا مع وضع توفير البطارية، ولكن هذا يعني فقدان وظائف 120 وضعًا رياضيًا مختلفًا، منها/ الوضع الرياضي الخاص باللسباحة.

يمكن لجهاز Amazfit Band 7 تحمل الغمر في الماء حتى عمق 50 مترًا، ويسمح لك عمر البطارية الطويل أيضًا بتتبع مستويات الأكسجين في الدم دون الحاجة إلى القلق بشأن فقدان طاقة البطارية.

يمكن لهذا الجهاز تلقي مكالمات هاتفية ورسائل نصية والإشعارات الخاصة بالتطبيقات، والتحكم في الموسيقى بعد ربطه بهاتفك عبر البلوتوث.

يُباع جهاز Amazfit Band 7 بسعر 138 درهمًا إماراتيًا.

4- جهاز Xiaomi Band 7 Pro:

يتميز جهاز Xiaomi Band 7 Pro بتصميمه المشابه للساعات الذكية، لكنه جهاز متخصص لتتبع اللياقة البدنية، ويحتوي على مقياس تسارع وجيروسكوب ومستشعر معدل ضربات القلب (PPG)، ويتميز بعمر بطارية طويل يستمر لمدة 15 يومًا.

وفيما يتعلق بالسباحة، فهذا الجهاز ملائم لتتبع هذا النوع من الرياضة، فهو مقاوم للماء ويتحمل الغمر إلى عمق يصل إلى 50 مترًا ويتتبع الأداء العام أثناء السباحة. ويمكن أن ينبهك جهاز Band 7 Pro في حالة انخفاض مستويات الأكسجين في الدم وعدم انتظام معدل ضربات القلب داخل المسبح وخارجه.

يُباع Band 7 Pro بسعر 220 درهمًا إماراتيًا.