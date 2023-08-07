9 طرق لإعادة استخدام هاتفك القديم 

أدى تطور الهواتف الذكية وظهور العديد من الإصدارات الجديدة منها كل عام إلى زيادة معدل تغيير هواتفنا، ومن ثم وجود الكثير من الهواتف القديمة بالمنزل، التي لا نعرف كيف نستفيد منها، ولكن هل فكرت من قبل في طرق للاستفادة من هذه الأجهزة الإلكترونية؟

يمكن لمعظمنا على الأرجح استخدام الهاتف نفسه لسنوات، ولكن لا بد من الترقية في مرحلة ما للحصول على الإصدارات الجديدة من نظام التشغيل، والحصول على الميزات الجديدة التي تسهل عليك أداء الكثير من المهام عبر الهاتف، إذ إننا أصبحنا نتجول بحاسوب صغير في جيوبنا.

يمكنك توفير القليل من الدولارات عن طريق بيع هاتفك القديم عند شراء هاتف جديد، ولكن هناك أوقات لا يجدي بيع الهاتف القديم نفعًا بسبب السعر الذي لا يذكر، في هذه الحالة يمكنك إعادة استخدامه، والاستفادة منه في المنزل.

إليك بعض الطرق التي تساعدك في إعادة استخدام هاتفك القديم:

1- حوله إلى كاميرا أمنية في المنزل:

إذا كنت تمتلك هاتفًا قديمًا ولا تعلم كيف يمكنك الاستفادة منه، فيمكنك استخدامه في تأمين منزلك عن طريق تحويله إلى كاميرا أمنية.

كل ما يتطلبه الأمر لتحويل هاتفك القديم إلى كاميرا أمنية هو تثبيت تطبيق للأمن المنزلي في كل من هاتفك القديم والجديد، وتضم متاجر التطبيقات الكثير من هذه التطبيقات التي تقدم الميزات نفسها مثل: البث المباشر، واكتشاف الحركة وإرسال تنبيهات فورية، وتوفير وحدة اتصال لاسلكية، وتخزين الفيديوهات في إحدى الخدمات السحابية لتسهيل عملية حفظ مقاطع الفيديو الخاصة بك ومشاركتها، ومن أبرز هذه التطبيقات:

بمجرد اختيار التطبيق الذي يناسبك وإعداده على هاتفك القديم ستتمكن من مراقبة المكان الذي تريده، والتحكم في كاميرا الأمان من أي مكان وفي أي وقت باستخدام هاتفك الجديد.

2- أعطيه لطفلك:

إذا لم تكن مستعدًا بعد لشراء هاتف جديد لطفلك، فأعد تخصيص جهازك القديم له، فبمجرد أن تمسح بياناتك وتعيد ضبطه إلى إعدادات المصنع، سيصبح الهاتف آمنًا لاستخدام الطفل، فقط تأكد من أن لديك واقي شاشة جيد.

3- خصصه لمكالمات الفيديو:

إذا كنت تتواصل كثيرًا عبر Zoom أو FaceTime أو أي منصة أخرى للتواصل عبر الفيديو أخرى من أجل العمل فيمكن أن تخصص هاتفك القديم لمحادثات الفيديو، طالما أن لديك تغطية Wi-Fi مناسبة.

4- استخدمه ككاميرا ويب:

إذا لم يكن لديك كاميرا ويب في حاسوبك المكتبي، أو دقة الكاميرا في حاسوبك المحمول غير مناسبة لاجتماعات الفيديو فيمكنك تحويل هاتفك القديم إلى كاميرا ويب.

كل ما عليك فعله هو تثبيت تطبيق مثل: DroidCam و EpocCam، في الهاتف والحاسوب ثم وصلهما معًا عبر شبكة الواي فاي أو كابل USB، ثم ابدأ باستخدام كاميرا الهاتف ككاميرا ويب.

5- استخدمه للعب بالألعاب:

إذا كنت من محبي اللعب بالألعاب في الهاتف الذكي، يمكنك تخصيص هاتفك القديم للعب بالألعاب دون الحاجة إلى القلق بشأن مساحة التخزين، وعمر البطارية في هاتفك الجديد.

وهناك الكثير من الألعاب التي يمكنك تنزيلها في هاتفك سواء يعمل بنظام التشغيل iOS أو أندرويد، وكل ما تحتاجه هو اتصال واي فاي قوي. وإذا كانت مساحة التخزين لا تكفي للألعاب الكبيرة في هاتفك القديم، فهناك الكثير من خدمات بث الألعاب.

يتيح لك Xbox Cloud Gaming بث ألعاب Xbox Game Pass في هاتفك، كما يمكن للاعبين الذين يستخدمون الحواسيب عند اللعب بالألعاب استخدام تطبيق Steam Link لتشغيل ألعاب Steam في الهاتف عبر شبكة الواي فاي.

6- استخدمه كجهاز تحكم في التلفاز عن بُعد:

تأتي أجهزة التلفاز الذكية عادة مع جهاز تحكم عن بُعد، ولكن هذا الجهاز صغير الحجم وسهل الفقد، وفي هذه الحالة يمكنك تحويل هاتفك القديم سواء كان آيفون، أو هاتف أندرويد إلى جهاز تحكم عن بُعد للتلفاز.

وسواء كان لديك جهاز من سامسونج أو LG، أو تلفاز Roku، أو Fire TV، أو Apple TV 4K، أو Chromecast، فكل جهاز له تطبيق خاص به يمكنك تنزيله في هاتفك من متجر التطبيقات، وقم بمزامنته مع الجهاز.

أو يمكنك تنزيل تطبيق للتحكم عن بُعد مثل: Universal TV Remote Control، وهو متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد في آب ستور.

7- حوله إلى مساعد صوتي في المنزل:

يُعد إعادة استخدام هاتف أندرويد ليصبح مكبر صوتي مثل: Google Home أمرًا بسيطًا ولا يتطلب تنزيل تطبيقات، وكل ما عليك فعله هو التالي:

التأكد من تحديث هاتفك إلى أحدث نظام تشغيل أندرويد.

العثور على مكبر صوت يدعم الاتصال عبر البلوتوث لإقران هاتفك به، ويجب التأكد من بقاء الجهازين متصلين طوال الوقت.

بعد ذلك يمكنك إعطاء الأوامر الصوتية إلى المكبر الصوتي في أي وقت، أفضل ما في هذه الطريقة هو أنك لن تضطر إلى إنفاق أكثر من 100 دولار لشراء مساعد صوتي ذكي في المنزل.

8- حوله إلى ماوس لاسلكي:

يمكنك تحويل هاتفك القديم سواء كان آيفون، أو هاتف أندرويد إلى (ماوس لاسلكي) wireless mouse في أي وقت من الأوقات، كل ما ستحتاج إليه هو تنزيل تطبيق، مثل Remote Mouse لنظامي التشغيل iOS وأندرويد، وبمجرد تثبيت التطبيق، وصل هاتفك والحاسوب بشبكة الواي فاي Wi-Fi نفسها.

9- حوله إلى جهاز نينتندو جيم بوي للألعاب:

يمكنك لعب ألعاب الفيديو في كل مكان تذهب إليه عندما تحول جهاز أندرويد القديم إلى جهاز (نينتندو جيم بوي) Nintendo Game Boy، كل ما تحتاجه إليه جهاز Hyperkin Smartboy، الذي سيكلفك 50 دولارًا فقط، وأن يكون هاتف أندرويد الخاص بك متوافق معه.

وإذا كان لديك جهاز (Game Boy cartridges) ستحتاج إلى cartridges الموجودة به، أو بدلًا من ذلك نزل تطبيقات Game Boy Advance من متجر جوجل بلاي في هاتفك ومتابعة اللعب مباشرة.