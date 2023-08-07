واتساب تعمل على دردشات صوتية تضم 32 شخصًا

رصد موقع WABetaInfo أن خدمة التراسل الفوري واتساب قد بدأت إطلاق ميزة الدردشات الصوتية على نطاق واسع، وذلك تمهيدًا لإطلاقها لعموم المستخدمين قريبًا.

وكان الموقع، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في الخدمة التابعة لشركة ميتا، قد اكتشف في شهر آذار/ مارس الماضي في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.7.12 من تطبيق واتساب لنظام أندرويد ميزة (الدردشات الصوتية) Audio Chats بوصفها طريقة جديدة لبدء المكالمات الصوتية.

وقال الموقع حينئذ إن الميزة قد تبدو غير واضحة إذ لا توجد معلومات مفصلة بشأن كيفية عملها.

والآن، أطلقت واتساب، المملوكة لشركة ميتا، الإصدار التجريبي ذا الرقم 2.23.16.19 لنظام أندرويد عبر متجر (جوجل بلاي)، الذي تأتي معه الميزة باسم (الدردشات الصوتية) Voice Chats، واكتشف الموقع تفاصيل مهمة بشأن كيفية عمل هذه الميزة.

ووفقًا للقطة الشاشة التي نشرها WABetaInfo، تظهر أيقونة جديدة لها شكل موجة صوتية داخل الدردشة الجماعية في حال كان الميزة متاحة للمستخدمين ومتوافقة مع المجموعة.

وأوضح الموقع أن النقر على هذه الأيقونة يؤدي إلى بدء دردشة صوتية تلقائيًا مع وجود واجهة مخصصة. ويمكن لأي شخص في الدردشة الجماعية الانضمام إلى الدردشة الصوتية في أي وقت والبدء في التحدث.

وإذا ظلت الدردشة الصوتية فارغة، فسوف تنتهي تلقائيًا بعد 60 دقيقة إذا لم ينضم إليها أحد. ومع ذلك، لا يزال بإمكان أي شخص بدء دردشة صوتية أخرى في أي وقت.

ونبّه WABetaInfo إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الدردشات الصوتية إلا لمجموعات معينة. وبصورة عامة، قد تكون متاحة في مجموعات تضم أكثر من 32 مشاركًا، مع أن هذا الرقم هو الحد الأقصى لمن يمكنه الانضمام إلى دردشة صوتية في الوقت نفسه.

وتمتاز ميزة الدردشات الصوتية الجديدة عن المكالمات الجماعية الحالية بأنها تسمح ببدء مكالمة دون رنين هاتف كل مشارك في المجموعة.

ومع ذلك، سيحصل كل مشارك في المجموعة على إشعار صامت عند إنشاء دردشة صوتية جديدة في مجموعاته، وسوف يعرض رمز المجموعة صورة مصغرة تمثل وجود دردشة صوتية داخلها.

ومن المهم التنبيه إلى أن الدردشات الصوتية محمية أيضًا بميزة التشفير التام، مما يضمن أن المشاركين في المكالمة الصوتية فقط هم من يمكنهم الاستماع إلى محتوياتها.

وقال WABetaInfo إن القدرة على بدء الدردشات الصوتية تتوفر لبعض المستخدمين الذين يثبتون أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد، وسوف تتاح لمزيد من الأشخاص خلال الأيام المقبلة.

ويعتقد الموقع أن طرح الميزة يبدو كإصدار أوسع، لذا قد يتمكن بعض المستخدمين الذين لديهم إصدار ثابت من التطبيق من تجربة الميزة نفسها.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج (آي أو إس) التجريبي من هنا.