يُعد كل من Galaxy S23 Ultra و Galaxy Z Fold4 أفضل هاتفين من شركة سامسونج متوفران في الأسواق حاليًا. إذ يحتوي كلاهما على معالجات قوية وكاميرات وشاشات بمواصفات ممتازة.

S23 Ultra هو هاتف ذكي بتصميم تقليدي، أما هاتف Z Fold4 فهو يتميز بشاشته القابلة للطي، فإذا كنت تبحث عن أحدث وأفضل الهواتف في السوق، فإن كلا الهاتفين يجب أن يكونا ضمن قائمة الاختيارات، ولكن أيهما مناسب لك؟

لمساعدتك في الاختيار، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S23 Ultra و Galaxy Z Fold4:

التصميم والشاشة:

يتمثل الاختلاف الأكبر بين هاتفي سامسونج Galaxy S23 Ultra و Galaxy Z Fold4 في التصميم، إذ يأتي هاتف S23 Ultra بتصميم أنيق ويوحي بالفخامة، لكنه هاتف عادي غير قابل للطي، ويضم شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 6.8 بوصات، وتدعم معدل تحديث تكيفي أقصاه 120 هرتزًا.

أما هاتف Z Fold 4، فهو يحتوي على شاشتين تدعمان معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، والشاشة الخارجية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 6.2 بوصات، والشاشة الداخلية القابلة للطي من نوع (Dynamic AMOLED 2X) مقاس 7.6 بوصة. كلتا الشاشتين مشرقتين ومناسبتين للمهام المختلفة. فالشاشة الخارجية مثالية للمهام التي تتطلب يد واحدة مثل: الرد السريع على المكالمات والرسائل النصية، وبمجرد فتح الهاتف، سيكون لديك جهاز لوحي صغير مناسب للعمل واللعب.

ونظرًا إلى أن الشاشة الداخلية قابلة للطي، فهي ليست مغطاة بزجاج +Gorilla Glass Victus الموجود على الشاشة الخارجية أو نوع الزجاج الأحدث قليلاً وهو Gorilla Glass Victus 2 الموجود على شاشة هاتف Galaxy S23 Ultra، لا يمكنك أن تتوقع أن تصمد أمام القدر نفسه من العوامل الخارجية، فالشاشة الداخلية عرضة للخدوش أكثر من الشاشة الخارجية بسبب المواد الأقل صلابة المصنوعة منها، وأي شخص يختار شراء هاتف قابل للطي يجب أن يكون على دراية بهذه المعلومة.

يُعدّ هاتف Z Fold 4 أيضًا أقل مقاومة للغبار فهو مصنف بحسب معيار IPX8، أما هاتف S23 Ultra فهو مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68.

يدعم كلا الهاتفين S-Pen ، وهو القلم الذكي من سامسونج الذي يمكنك استخدامه لتدوين الملاحظات أو التنقل بين تطبيقاتك المفضلة أو الرسم أو إكمال الكثير من المهام الأخرى بسهولة. ويأتي هاتف Galaxy S23 Ultra مزودًا بقلم S-Pen يمكن وضعه في الهاتف، ولكن هاتف Z Fold4 لا يأتي مع قلم مدمج بل عليك الحصول عليه بشكل منفصل.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتف Galaxy Z Fold4 بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8+ Gen 1) الثُماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل هاتف S22 Ultra بمعالج جديد من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وكلا الهاتفين مناسبين لأداء جميع المهام البسيطة والثقيلة، ومن غير المحتمل أن تلاحظ فرقًا كبيرًا بين الاثنين.

عندما أطلقت سامسونج هاتف Galaxy Z Fold4 كان يعمل بنظام أندرويد 12، ولكنه يعمل الآن بنظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج. أما هاتف S23 Ultra فهو يعمل بنظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 منذ إطلاقه، لذلك يتمتع كلا الهاتفين بتكافؤ في الميزات بصرف النظر عن الإضافات الموجودة في الجهاز القابل للطي. وسيتلقى كلا الهاتفين أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

الكاميرا:

يحتوي هاتف Galaxy Z Fold4 على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابيكسل تلتقط صورًا عالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة، أم الكاميرا الثانية فهي بدقة 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4 والثالثة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

وتأتي الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة 4 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، أما الخارجية فهي بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

أما هاتف Galaxy S23 Ultra فقد حصل على ترقية كبيرة في نظام الكاميرا، فهو يضم كاميرا رباعية العدسات الأساسية بدقة 200 ميجابكسل مقارنةً بدقة 108 ميجابكسل في الطراز السابق، أما الثانية فهي بدقة 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/4.9 والثالثة بدقة 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، والرابعة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

البطارية والشحن:

يضم هاتف Z Fold4 بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

أما هاتف Galaxy S23 Ultra فهو يضم بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، بحيث تصل نسبة الشحن إلى 65% خلال نصف ساعة، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

السعر:

يبُاع هاتف Galaxy S23 Ultra بسعر 4699 ريالًا سعوديًا مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت. ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Phantom Black) والأخضر، والكريمي (Cream).

أما هاتف Galaxy Z Fold4 فهو يُباع بسعر 5999 ريالًا سعوديًا مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Phantom Black) والأخضر (Graygreen) والبيج (Beige).

أيهما المناسب لك؟

S23 Ultra و Z Fold4 هما هاتفان مختلفان مصممان لأشخاص مختلفين، لذلك تحتاج إلى معرفة أيهما أفضل بالنسبة لك بحسب تفضيلاتك فيما يتعلق بالتصميم، وبحسب المهام التي تقوم بها معظم الوقت باستخدام الهاتف.

بالنسبة إلى هاتف Z Fold4 سيكون مناسبًا لك إذا كنت تفضل أداء العديد من المهام كالتصميم، والرسم، وغيرها باستخدام شاشة كبيرة كشاشة الجهاز اللوحي، كما سيكون مناسبًا لك إذا كنت من مُحبي الهواتف القابلة للطي بشكل عام، ولست من هواة التصوير كثيرًا لأن نظام الكاميرا في هذا الهاتف أقل جودة مقارنةً بكاميرا هاتف S23 Ultra.

أما هاتف S23 Ultra سيكون مناسبًا لك إذا كنت من محبي التصوير بالهواتف، أو كنت من مُنشئي المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي وتود امتلاك هاتف يتضمن نظام كاميرا ممتاز، بالإضافة إلى أنه يأتي مع قلم S Pen يُسهّل عليك الكثير من المهام.

إليك مقارنة بين مواصفات هاتفي سامسونج Galaxy S23 Ultra و Galaxy Z Fold4: