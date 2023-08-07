كل ما تود معرفته عن مشروع تطبيق النظام المعلوماتي CareWare في موسم الحج 2023

حققت الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)، الشركة السعودية الرائدة في توفير حلول البرمجيات المخصصة لقطاعات التعليم العالي والرعاية الصحية والمؤسسات التجارية، قصة نجاح جديدة هذا العام في موسم الحج 2023 ، إذ استطاعت الشركة أن تواصل قصة نجاحها للعام الثاني على التوالي في تطبيق النظام المعلوماتي الصحي CareWare في المشاعر المقدسة، وذلك استمرارًا للشراكة الإستراتيجية بينها وبين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

تمثلت خدمات الشركة الفنية لتوطين التقنية في تفعيل الملف الطبي الإلكتروني الموحد لحجاج بيت الله الحرام وربطه بكافة مستشفيات ومراكز المشاعر المقدسة التي بلغ عددها 9 مستشفيات عامة، و 3 مستشفيات ميدانية، و 94 مركزًا صحيًا، حيث كانت هذه الإضافة واحدة من أهم مشاريع التحول الرقمي بإشراف وزارة الصحة وتنفيذ الشركة الفنية لتوطين التقنية.

واستمرارا لنهج الشركة الفنية لتوطين التقنية في تطوير خدماتها ورفع مستوى جودة تجربة المستخدمين؛ فقد طورت الشركة أنظمة الاستقبال لتحقيق سرعة عالية في إنهاء إجراءات تسجيل المرضى من خلال ربط نظام (CareWare) مع وزارة الحج للحصول على البيانات الصحيحة للحجاج وتقليل الوقت والجهد عند إدخال بيانات المريض، وقد أدت هذه العملية إلى تقليل فترة تسجيل المريض إلى 10 ثوانٍ فقط، مما مكن المستشفيات والمراكز الطبية من سرعة الاستجابة وبدء الإجراء الطبي للمريض بنجاح تام.

كما أتاح نظام (CareWare) للأطباء خدمة تسجيل التشخيص الطبي صوتيًا، ثم يقوم النظام بتحويل التشخيص إلى نص مكتوب وربطه بجميع الأقسام الطبية المساندة من أشعة ومختبر وصيدلية دون أي إجراء ورقي، مما ساهم في دقة التشخيص وسرعة الإجراءات.

ولم تتوقف الجهود التطويرية للشركة عند هذا الحد؛ بل شهد موسم الحج هذا العام نقلة نوعية في عمليات الطب الاتصالي بين مستشفيات المشاعر المقدسة، ومستشفى صحة الافتراضي، ومستشفيات تجمع مكة الصحي، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

بالإضافة إلى ذلك؛ قدم نظام (CareWare) لمتخذي القرار بيانات إحصائية لحظية دقيقة في شكل مؤشرات أداء ورسوم بيانية لجميع إجراءات المستشفيات مثل: أعداد المراجعين، ونسب إشغال الأسرة، وتحديد مواقع الكثافة بالمراجعين، ونوعية الإصابات، وغيرها الكثير جدًا من البيانات الإحصائية.

القدرات العالية لنظام (CareWare):

ونظرًا إلى ما يتمتع به نظام (CareWare) من قدرات عالية جدًا فقد تم ربط أكثر من 115 جهازًا طبيًا بشكل ثنائي الإتجاه وبشكل إلكتروني كامل دون تدخل بشري منعًا لحدوث أي أخطاء، كما رُبط النظام مع أنظمة (PACs) – أنظمة أرشفة الصور الإشعاعية وإدارتها – ونظام يقين لتزويد النظام ببيانات المواطنين والمقيمين بطريقة تلقائية.

كما رُبط النظام المعلوماتي (CareWare) مع نظام الممارسين الصحيين، وشمل الربط مع نظام مرصد لدعم مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة.

وبالإضافة إلى قدراته العالية، يتميز نظام (CareWare) بسهولة الاستخدام ووضوح الإجراءات، لذلك استطاعت الشركة الفنية لتوطين التقنية تدريب ما يزيد على 6 آلاف مستخدم للنظام خلال فترة وجيزة من خلال ما يزيد على 50 مدربًا مؤهلًا فقط، مما ساهم في رفع مستوى القدرة الفنية في التعامل مع النظام.

وبفضل إمكاناته وقدراته الهائلة، تأهل نظام (CareWare) للحصول على أعلى الشهادات العالمية في مجال الخدمات الصحية الإلكترونية.

وتفخر الشركة الفنية لتوطين التقنية بأنها شركة وطنية، كما تفخر الشركة أنها تقدم خدماتها لأكثر من 70 مستشفى على مستوى الشرق الأوسط وفق أعلى معايير الجودة العالمية في الخدمات الصحية الإلكترونية.