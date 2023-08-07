سامسونج تعلن عن هاتفها الأحدث Galaxy F34

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق هاتفها الذكي الأحدث (جالاكسي إف34) Galaxy F34 الذي يقدم تقريبًا المواصفات ذاتها لهاتف (جالاكسي إم34) Galaxy M34 الذي أُعلن عنه الشهر الماضي.

وتأتي شاشة (جالاكسي إف34) بمقاس 6.5 بوصات وبدقة 2,340×1,080 بكسلًا مع نسبة طول إلى عرض قدرها 19.5:9 وكثافة قدرها 396 بكسلًا في البوصة، بالإضافة إلى معدل سطوع قدره 1,000 شمعة، وطبقة حماية من زجاج (جوريلا جلاس 5) Gorilla Glass 5 من شركة (كورنينج) Corning.

ويحتوي (جالاكسي إف34) على شريحة ثمانية النوى من نوع (إكسينوس 1280) Exynos 1280 المصنوعة بتقنية 5 نانومتر، وتعمل بتردد قدره 2.4 جيجاهرتز، وهي تأتي مع وحدة معالجة الرسومات (مالي-جي68) Mali-G68.

ويقدم الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 2.2) UFS 2.2 بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي إكس سي) microSDXC.

ويعمل (جالاكسي إف34) بنظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل مع واجهة المستخدم (ون يو آي 5.1) One UI 5.1 الخاصة بشركة سامسونج.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة، فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

وتدعم بطارية الهاتف، التي تأتي بسعة 6,000 ميلي أمبير في الساعة، الشحن باستطاعة 25 واطًا، وبحسب الشركة، فإن طاقة البطارية تكفي للعمل لمدة يومين من الاستخدام المعتدل.

ووعدت سامسونج بتوفير أربعة إصدارات من نظام التشغيل، وما يصل إلى خمس سنوات من التحديثات الأمنية، مما يضمن للمستخدمين التمتع بأحدث الميزات وتحسين الأمان لسنوات قادمة.

هذا، وسوف يبدأ بيع هاتف (جالاكسي إف34) الجديد في الهند اعتبارًا من 12 آب/ أغسطس الجاري، وذلك باللونين: الأسود، والأخضر.

وسوف يُباع خيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت من الهاتف بسعر يعادل 230 دولارًا أمريكيًا، وبسعر يعادل 254 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت.