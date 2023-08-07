رينو 10 سلسلة هواتف استثنائية بسرعة شحن تدوم طويلًا

في ظل التطور المستمر التي يشهده سوق الهواتف الذكية، يتزايد طلب المستخدمين على أحدث التقنيات التي تضمن متانة الهاتف وأداء متكامل لا مثيل له. لذلك، شركة (أوبو) Oppo آخرًا سلسلة (رينو 10) Reno10 الجديدة كليًا، التي تضم مجموعة رائعة من الهواتف الذكية التي ترتقي بتجربة الشحن، وتضع معايير جديدة للسرعة والمتانة.

ومن أبرز هواتف هذه السلسلة هو هاتف (رينو10 برو+ 5G) الذي يقدم للمستخدمين تقنية الشحن الفائق السرعة وعمر البطارية الذي يدوم طويلًا، إذ تعكس سلسلة رينو 10 التزام أوبو بتقديم أحدث المنتجات المبتكرة التي تلبي تطلعات واحتياجات المستخدمين كافة.

شحن فائق السرعة:

يتصدر هاتف (رينو10 برو+ 5G) السلسلة مع تقنية الشحن الفائق السرعة (SUPERVOOC™) الرائدة بقدرة 100 واط، وبطاريته الكبيرة التي تبلغ سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، ليضمن شحنًا بنسبة 50% في 9.5 دقائق فقط، وشحن كامل في 27 دقيقة فقط. ويعتبر هاتف رينو10 برو+ 5G واحدًا من الهواتف الذكية الأسرع شحنًا في السوق.

ويأتي هاتف (رينو10 برو 5G) بتقنية الشحن الفائق السرعة بقدرة 80 واطًا، ليضمن الشحن بنسبة 48% في 10 دقائق فقط، وشحن كامل في 28 دقيقة من خلال بطارية ثنائية الخلية بسعة 4600 ميلّي أمبير/الساعة.

ويتميز هاتف (رينو 10 5G) بتقنية الشحن الفائق السرعة بقدرة 67 واطًا، حيث يمكن شحن بطارية الهاتف الكبيرة التي تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة بالكامل في 47 دقيقة فقط، مما يجعله أحد أسرع الهواتف الذكية شحنًا ضمن فئته.

قوة دائمة لاستخدام دون انقطاع:

بالإضافة إلى سرعة الشحن الاستثنائية، تدوم بطارية هاتف (رينو10 برو+ 5G) الكبيرة التي تبلغ سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة أكثر من يوم ونصف اليوم ضمن وضع الاستعداد عند الشحن الكامل، حيث يستهلك الهاتف 5% فقط من شحن البطارية خلال 9 ساعات في وضع الاستعداد ليلاً.

وقد أظهرت التجارب التي أُجريت في مختبر أوبو أن شحن الهاتف لمدة 5 دقائق فقط سيمكن المستخدمين من مشاهدة يوتيوب لمدة 3.3 ساعات، أو تصفح إنستاجرام لمدة 3 ساعات، أو استخدام تطبيق واتساب لمدة 3.2 ساعات متواصلة.

وبالمثل، تدوم بطارية هاتف (رينو10 برو 5G) التي تبلغ سعتها 4600 ميلّي أمبير/ الساعة حتى يوم ونصف اليوم ضمن وضع الاستعداد، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمشاهدة يوتيوب لمدة 3.2 ساعة أو تصفح إنستاجرام لمدة 2.8 ساعات، أو استخدام تطبيق واتساب لمدة 3 ساعات عند شحن الهاتف لمدة 5 دقائق، فيما تتيح مدة الشحن نفسها في هاتف (رينو10 5G) مشاهدة يوتيوب لمدة ساعتين أو تصفح فيسبوك لمدة ساعتين أيضًا.

البطارية الأكثر قوة في قطاع الهواتف الذكية:

يكمن السر وراء عمر البطارية الاستثنائي في سلسلة رينو 10 في محرك صحة البطارية الحصري من أوبو، كونه يضمن بقاء البطارية في حالة جيدة لما يصل إلى 1600 دورة شحن وتفريغ، وذلك بما يتجاوز المعايير السائدة في القطاع.

وقد حرصت أوبو على توفير محرك صحة البطارية، منذ إطلاقه العام الماضي، في أكثر من عشرة منتجات من هواتفها الذكية، لتضمن تجربة استخدام لا مثيل لها وعمر بطارية أطول، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الاستدامة. هذا وقد حصل محرك صحة البطارية على جائزة SEAL العالمية للمنتجات المستدامة لعام 2023، وذلك تقديرًا لدوره وتأثيره على جهود الابتكار المستدام.

شريحة إدارة الطاقة SUPERVOOCTM S لضمان كفاءة قصوى:

تعمل شريحة إدارة الطاقة (SUPERVOOC S) التي طورها فريق أوبو على تعزيز أداء (هاتف رينو10 برو+ 5G)، حيث تدمج هذه الشريحة المبتكرة وظائف عدة ضمن شريحة واحدة، بما يشمل: الشحن، والتفريغ، وفك التشفير، وإعادة الضبط، وحماية البطارية، إلى جانب وظائف انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بما يسهم في تقليل مساحة اللوحة الرئيسية اللازمة للشحن والتفريغ بنسبة 45%، فيما تعمل الشريحة أيضًا على تحسين استخدام البطارية وإطالة وقت استخدام الهاتف بفضل كفاءة التفريغ التي تبلغ 99.5% والتي تعد الأفضل من نوعها في القطاع.

شحن موثوق معتمد من TÜV Rheinland:

تعتبر السلامة والموثوقية أمرًا بالغ الأهمية عند تصميم حلول الشحن من أوبو، وقد حصل هاتف (رينو10 برو+ 5G) على شهادة اعتماد من شركة (TÜV Rheinland) للشحن السريع الآمن، وذلك بعد أن خضع لسلسلة من 40 اختبارًا لتقييم موثوقية الشاحن والكابل والهاتف ونظام الشحن في كافة الظروف. وتضمن شهادة الاعتماد هذه قدرات شحن موثوقة وفائقة السرعة، مما يوفر الراحة والثقة للمستخدمين.

الشحن في الظروف القاسية:

تتجاوز سلسلة رينو 10 قدرات الشحن التقليدية بفضل وضعية الشحن بدرجة حرارة منخفضة للغاية، التي تعمل حتى في البيئات الشديدة البرودة التي تتراوح درجة حرارتها بين 0 درجة مئوية و25 درجة مئوية تحت الصفر. حيث تقيس خوارزمية الحماية من التجمد درجة حرارة البطارية، مما يتيح للنظام تنشيط وضعية الشحن بدرجة حرارة منخفضة عند الحاجة.

وأثناء الشحن في درجات حرارة منخفضة، ترفع العمليات ذات الحمل العالي من الحرارة عبر الإطار الأوسط للهاتف والجرافيت، مما يعزز من سلامة البطارية ويرفع درجة حرارتها إلى درجة حرارة التشغيل اللازمة لضمان الأداء السلس حتى عندما تكون درجة الحرارة تحت الصفر.

لا شك بأن سلسلة رينو 10 من أوبو ترتقي بقدرات الشحن السريع وتضمن بطارية تدوم طويلاً، لتوفر للمستخدمين تجربة شحن سلسة وموثوقة. لا داعي الآن للقلق مع سلسلة رينو 10 التي رفعت معايير شحن الهواتف الذكية في القطاع لتضمن للمستخدمين استخدامًا متواصلًا لا مثيل له.