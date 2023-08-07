جوجل تحضر لإطلاق الجيل الثاني من ساعة بكسل الذكية

تعمل جوجل حاليًا على الجيل الثاني من ساعة بكسل الذكية التابعة لها، حيث يتوقع أن تحمل العديد من التحسينات مقارنةً بالإصدار الأول.

وبحسب تسريبات أخيرة، فإن ساعة جوجل بكسل القادمة ستحمل معالج سنابدراجون W5 عوضًا عن معالج إكسينوس 9110 المُستخدم في الجيل الأول، مما سيؤدي إلى تحسن الأداء وإطالة عمر البطارية.

وستأتي الساعة كذلك مع بطارية بسعة 306 ميلي أمبير، بزيادة طفيفة عن بطارية الجيل الأول ذات سعة 294 ميلي أمبير، ومع ذلك، يتوقع أن يصل عمر البطارية إلى 24 ساعة مع تفعيل خيار الشاشة الدائمة، بفضل التحسينات التي سيشهدها نظام التشغيل والمكونات الداخلية.

وقد تعتمد جوجل على استخدام شاشة OLED من سامسونج في الساعة، بقياس 1.2 إنشًا بدقة 384 × 384 بكسل، مع جسم للساعة مصنوع من الألمنيوم الأخف وزنًا.

وستحمل ساعة جوجل بكسل 2 شريحة النطاق الفائق العرض UWB من أجل تعزيز تجربة الاعتماد على الساعة كمفتاح رقمي للسيارات والاتصال بالأجهزة الأخرى، كنقل الملفات الصوتية سريعًا إلى الساعة من أجهزة بكسل الأخرى، كما قد تُستخدم من أجل تحديد الموقع بدقة كما هو الحال في الجيل الثامن الأحدث من ساعة آبل.

وستعمل الساعة بنظام Wear OS 4 المخصص للساعات الذكية والمستند إلى نظام أندرويد 13، وسيجري الإعلان عنها بالتوازي مع الإصدارات القادمة من هواتف بكسل خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ومن المرجح أن تطلق جوجل الجيل الثاني من ساعتها الذكية بسعر يعادل 350 دولارًا مثل الجيل الأول.