تقرير جديد يرصد موعد الإعلان عن هواتف آيفون 15 وإطلاقها في الأسواق

يتوقع أن تعلن آبل عن هواتف آيفون 15 خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية.

وأفاد التقرير بأن آبل ستقيم حدثًا إعلاميًا للكشف رسميًا عن سلسلة هواتف آيفون 15 المنتظرة يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر/ أيلول، أو الأربعاء الذي يليه مباشرةً، على أن تبدأ عملية الحجز الأولي يوم الجمعة من الأسبوع نفسه.

وحددت الصحيفة بدء إطلاق هواتف آيفون 15 في الأسواق بعد مرور أسبوع آخر؛ أي يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر/ أيلول.

واعتادت آبل الإعلان عن هواتف آيفون الجديدة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام، وتتوفر الهواتف للشراء خلال الربع المالي الأخير من العام، إذ عادةً ما يشكل هذا الربع ذروة إيرادات الشركة خلال العام.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن هواتف آيفون 15 برو قد يتأخر إطلاقها بسبب مشاكل إنتاجية، لكن ذلك غير مؤكد حتى الآن.

وترسل آبل الدعوات الرسمية إلى وسائل الإعلام المختلفة قبل نحو أسبوع من إقامة الحدث، حتى يُتاح لهم ترتيب السفر إلى مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، حيث يوجد مقر آبل الرسمي المعروف باسم “آبل بارك”.

ويتوقع أن تعلن آبل عن سلسلة هواتف آيفون 15 خلال الحدث المنتظر بأربعة إصدارات مختلفة، بالإضافة إلى إصدارات جديدة من ساعتها الذكية، وكذلك التفاصيل النهائية وموعد إطلاق أنظمة التشغيل الجديدة لأجهزتها المختلفة مثل iOS 17 و iPadOS 17 و macOS Sonoma وغيرها.