تعاون بين سامسونج ومايكروسوفت لإيجاد حل للمصادقة في الأجهزة المحمولة للشركات

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم، عن أولى خطواتها نحو التعاون مع مايكروسوفت في إعداد خطة لتكوين تصور جديد عن أمان الأجهزة المحمولة الموجهة لعملاء الأعمال، وأثمر هذا التعاون عن إيجاد أول حل للمصادقة في الأجهزة المحمولة المدعومة في قطاع الأعمال، التي تعمل على كل من أجهزة الشركة والأجهزة الشخصية.

تساعد عملية المصادقة في ضمان هوية الجهاز وسلامته، والتحقق من أنه لم يُخترق، حيث تضيف شهادة الأجهزة المحمولة المدعومة والمتوفرة في أجهزة سامسونج جالاكسي بالإضافة إلى خدمة الحماية من مايكروسوفت التي تُسمى (Microsoft Intune) أمانًا ومرونة بشكل أكثر تطورًا.

ويعد هذا الأمر بالنسبة للمؤسسات والشركات طبقة وميزة إضافية من الحماية ضد الأجهزة المخترقة التي تتظاهر بأنها معرّفة وآمنة، وتتيح الوصول إلى بيانات الشركة الحساسة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات الآن السماح لموظفيها بإحضار أجهزتهم الشخصية للعمل وفق مبدأ BYOD بكل ثقة وعلى مستوى الأمان نفسه، مثل الأجهزة المملوكة للشركات. وذلك يعني بالنسبة للموظفين مرونة إضافية لأجهزة سامسونج جالاكسي الشخصية الخاصة بهم للوصول بأمان إلى بيئة عملهم.

ففي إيقاع الحياة المتميز بكونه سريع التطور والمترافق مع عادات عمل متغيرة وتهديدات إلكترونية آخذة في الازدياد والتعقيد، يعتبر نموذج الثقة المعدومة نموذجًا أمنيًا يعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية، وهي: أن تفترض دائمًا الاختراق، وأن تتحقق بشكل واضح دائمًا، وأن توفر صلاحيات وصول محدودة.

ولفاعلية هذا النموذج أصبح تنفيذه مفروضًا من قبل قطاع الأعمال والقطاع العام، مثل حكومة الولايات المتحدة. حيث يتطلب هذا نهجًا جديدًا يفرض مستويات أمان عالية في كل عملية من الألف للياء، ابتداءً من التطبيقات وانتهاء بالشبكة والجهاز نفسه، وذلك بغض النظر عن ملكية الجهاز وآليات التسجيل.

لذا، تعاونت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة وشركة مايكروسوفت من أجل تمكين هذا النموذج، حيث تعد سامسونج شركة رائدة في صناعة الهواتف الذكية العالمية وتمتلك منذ 10 سنوات منصة الأمان الشهيرة ” Samsung Knox”، التي تعمل في أكثر من مليار جهاز سامسونج جالاكسي في 30 ألف شركة بـ 110 أسواق مُعتمدة بشكل كلي على منصة الأمان ” Samsung Knox” وذلك لحماية أجهزتها من الهجمات الإلكترونية.

أما شركة مايكروسوفت الرائدة في صناعة برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة، وتوفر حلول أمان شاملة عبر كل من السحابة وأنظمة التشغيل، التي تقوم بدمج فئات مختلفة عبر الأمان والامتثال والهوية وإدارة الجهاز والخصوصية وذلك على ضوء تلقيها لـ 65 تريليون محاولة تهديد يومية.

ستربط الشراكة بين سامسونج ومايكروسوفت بين أول اعتماد للأجهزة المحمولة الشخصية المؤمنة والمدعومة لعالم الأعمال، مما يسمح للأشخاص بإحضار أجهزتهم الشخصية بأمان إلى العمل.

وفي هذا الصدد، صرح نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الفريق العالمي للأجهزة المحمولة للشركات في وحدة الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات، كي سي تشوي، قائلاً: ” نلتزم في الشركة بابتكارنا لمنتجات رقمية هادفة وآمنة بالمقام الأول إلى جانب تميزها بكونها متطورة ومتعددة الاستخدامات، وأضاف: ونظرًا للتطور الذي يشهده قطاع الأعمال وتغير أساليب العمل والعادات حيث بات يعمل الأفراد من أي مكان ومن أي جهاز، لذا فإننا نمهد الطريق ليكون مستقبل أجهزة المؤسسات والشركات أكثر أمانًا، مع إضفاء الطابع الديمقراطي (أي أن تكون الوسائل متاحة في يد الجميع) إلى جانب حماية معلومات الشركات بشكل أفضل”.

المرونة الميزة الأساسية:

بالنسبة لمديري تقنيات المعلومات في المؤسسات والشركات، فإن شهادة الأجهزة المحمولة المدعومة من Intune، توفر حماية قوية لاحتياجات الشركة دون التأثير في تجربة المستخدم. وبفضل تكامل هذه العناصر، يمكن حتى للمنظمات والشركات الشديدة التنظيم اعتماد سياسة السماح لموظفيها بإحضار أجهزتهم الخاصة للعمل “BYOD” فمع هذه الطبقة والميزة الإضافية من الحماية في أجهزة سامسونج التي يستخدمها عدد كبير من الأفراد والموظفين أثناء العمل. سيؤدي ذلك إلى زيادة إنتاجية العاملين، وتوفير تجارب أفضل للمستخدمين، وتسهيل عملية إدارة الأعمال.

لقد صُمم حل سامسونج – مايكروسوفت ليعمل بشكل مشترك في كل من الأجهزة المُدارة وغير المُدارة بغض النظر عن الملكية. حيث تعمل شهادة الجهاز التقليدية بشكل أساسي في الأجهزة المدارة لأنها تعتمد على الخادم وتتطلب اتصالًا بالشبكة، مما يعني أن الجهاز بأكمله يجب أن يكون مسجلًا في نظام الشركة.

وعبر المصادقة المدعومة في الأجهزة المحمولة، ستتحقق المؤسسات والشركات من سلامة الجهاز والسماح بالوصول إلى نظام الشركة سواء كان مُدارًا أو غير مُدار، مما يمنح تجربة مستخدم أكثر سلاسة وسهولة، وذلك لتمكين الموظفين من إحضار أجهزتهم الشخصية للعمل والوصول بأمان إلى نظام الشركة دون خطوات أمان إضافية.

وبهذه المناسبة، قال مايكل والنت، نائب رئيس الشركة لقطاع الأمان في مايكروسوفت،: “إن حلول الأجهزة والبرامج الرائدة في القطاع التقني المقدمة من سامسونج، إلى جانب قوة سحابة مايكروسوفت وخدمتها Intune، تمنحنا بشكل غير مسبوق إمكانيات شاملة للمساعدة في إيقاف الهجمات الإلكترونية المعقدة وتحسين وضع أمان الثقة المعدومة”.

وأضاف: “من خلال هذه الشراكة فإننا نلتزم بالابتكار المستمر الذي يضمن أن تتمتع الشركات والمؤسسات التي تهتم بالأمان بأفضل حماية ممكنة للأجهزة المحمولة”.