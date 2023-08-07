بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي يطلق مبادرة “تمويلك بيومين”

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية عن إطلاق مبادرة “تمويلك بيومين” بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية، منها: بنك البلاد، والبنك العربي الوطني، والبنك الأول.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع فعاليات “أسبوع المنشآت” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت“، وذلك في مقر مركز دعم المنشآت في العاصمة الرياض خلال الفترة 7-8 من شهر أغسطس الجاري، حيث سيتواصل فيها ممثلي البنك في المركز للإجابة عن كافة أسئلة واستفسارات رواد ورائدات الأعمال.

وتستهدف المبادرة التي أطلقها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تسريع إجراءات الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية، وتعريف المنشآت وزوّار المراكز بمنتجات البنك التمويلية المتنوعة، وبرامج التمويل المشترك.

وتأتي مبادرة (تمويلك بيومين) في إطار جهود البنك لزيادة الدعم المالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لهذا القطاع وتمكينه ليسهم في التنمية، وتحقيق اقتصادٍ وطني مزدهر وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة الائتمانية في يومين! تفضل بزيارتنا بمركز دعم المنشآت بواجهة الرياض ضمن فعاليات أسبوع التمويل. #أسبوع_التمويل#بنك_المنشآت_الصغيرة_والمتوسطةhttps://t.co/WvMKaSa4Le pic.twitter.com/f9H9fef2Fi — بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة (@SMEBank_SA) August 6, 2023

الجدير بالذكر، أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 04 /07 /1442هـ كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّنًا لتحقيق رؤية 2030م.