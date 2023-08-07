إضافات كروم لتحرير الصور في المتصفح

إذا كنت ترغب في تحرير صورة في حاسوبك، فأنت بحاجة إلى العثور على البرنامج المناسب وتنزيله وتثبيته، ثم البدء بالتحرير، ولكن في بعض الأحيان ترغب في تحرير الصور مباشرة من المتصفح أثناء العمل فيه، وللقيام بذلك، يمكنك استخدام إضافات متصفح كروم الخاصة بتحرير الصور، التي تتيح لك تعديل الصورة بسرعة وسهولة مباشرة من المتصفح.

إليك خمسة من أبرز إضافات متصفح كروم لتحرير الصور:

1- إضافة GIMP Online:

GIMP هو برنامج لتحرير الصور يتيح لك القيام بأي شيء يمكن أن تفعله باستخدام Photoshop. لكن يمكنك أيضًا استخدام GIMP في المتصفح الخاص بك مباشرة، وكل ما عليك فعله هو تثبيت إضافة GIMP Online في متصفح كروم ثم الوصول إليها من قسم الإضافات.

بعد تثبيت الإضافة، يمكنك البدء باستخدامها لإنشاء صورة جديدة أو تحرير صورة موجودة في حاسوبك، وسيكون التحرير سهل ومباشر مثل استخدام برنامج GIMP، مع وجود جميع ميزات تحرير الصور التي تفكر في استخدامها.

2- إضافة Photo Editor:

تتميز إضافة Photo Editor بأنها سهلة الاستخدام، وهي مناسبة لإجراء تعديلات سريعة في الصور التي تجدها عبر الإنترنت أثناء التصفح.

بعد تثبيت هذه الإضافة، يمكنك البدء باستخدامها بسهولة بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق الصورة التي تصادفها أثناء التصفح، ثم اختر إضافة (Photo Editor)، وستظهر لك مجموعة متنوعة من خيارات التحرير في الجهة اليُسرى من الشاشة. منها: خيارات لقص الصورة وقلبها وتدويرها، بالإضافة إلى خيارات لإضافة عناصر جديدة مثل: الأشكال والأيقونات والنص.

3- إضافة PhotoStudio:

إذا كنت تبحث عن إضافة لتحرير الصور سهلة الاستخدام وتحتوي على بعض الميزات الفريدة، فيمكنك تجربة إضافة PhotoStudio. وبمجرد تثبيت الإضافة في متصفح كروم، يمكنك اختيار استخدامها إما كنافذة منبثقة في التبويب الذي تعمل عليه، أو في تبويب جديد. وستجد الكثير من الميزات الأساسية لتحرير الصور مثل: الاقتطاع والتدوير وخيارات لإجراء تعديلات في السطوع والتباين والوضوح.

تتميز إضافة PhotoStudio أيضًا بوجود مجموعة من الميزات المتقدمة، على سبيل المثال: إذا كنت ترغب في إضافة تراكبات إلى صورة، فإن إضافة PhotoStudio تتيح لك القيام بذلك بسهولة.

4- إضافة Sumopaint:

تشبة إضافة Sumopaint إلى حد كبير برنامج (فوتوشوب) Photoshop وتعمل مثل أي برنامج تحرير صور عالي الجودة مع خيارات للطبقات واستيراد الملفات والعديد من الأدوات المتميزة لتحرير الصور.

تتيح لك إضافة Sumopaint ضبط التعرض ودرجة الحرارة والتشبع والتباين في الصورة بسهولة. هناك أيضًا الكثير من الخيارات لإضافة أشكال جديدة ونص إذا كنت ترغب في ذلك. وإذا كنت تريد تعديل صورة باستخدام الفرش، فإن Sumopaint تتيح لك القيام بذلك بسرعة وسهولة. فهناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من أحجام الفرش وأشكالها و يمكنك حتى استيراد الفرش الخاصة بك إذا كنت تعرف كيفية صنع فرش مخصصة في Photoshop أو برنامج آخر.

5- إضافة PhotoPad Photo Editor:

إذا كنت تبحث عن إضافة تحتوي على عدد كبير من ميزات تحرير الصور فإن Photo Editor PhotoPad هي الخيار المناسب لك.

للبدء باستخدام PhotoPad Photo Editor، كل ما عليك فعله هو تثبيت هذه الإضافة والوصول إليها من قسم الإضافات في متصفح كروم. ثم يمكنك اختيار أي صورة من حاسوبك للبدء بالتحرير.

تحتوي هذه الإضافة على العديد من أدوات التحرير، ولكن ليست كل الميزات متاحة، إذ تأتي إضافة PhotoPad Photo Editor مع تطبيق خاص، ولا يمكن الوصول إلى جميع الميزات إلا بعد تثبيت التطبيق في حاسوبك.