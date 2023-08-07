أبرز المنصات عبر الإنترنت لتعلم مهارات جديدة

سواء كنت تحاول تعلّم مهارات جديدة للحصول على وظيفة جديدة، أو مهتمًا بتحسين مهاراتك لتعزيز إنتاجيتك في وظيفتك الحالية، هناك العديد من المنصات التعليمية عبر الإنترنت التي تقدم لك دورات بمجالات مختلفة بأسعار متفاوتة وبعضها يوفر دورات مجانية.

هناك منصات متخصصة في تقديم دورات تعليمية في مجال البرمجة واعلوم البيانات، ومنها ما هو متخصص في المجالات الفنية كالتصوير والتصميم، وغير ذلك.

إليك خمسة من أفضل المنصات عبر الإنترنت لتعلم مهارات جديدة:

1- منصة Coursera:

تُعدّ منصة (كورسيرا) Coursera من أفضل المنصات وأشهرها في تقديم آلاف الكورسات بمجالات متنوعة بالشراكة مع أكثر من 200 جامعة وشركة رائدة عالميًا، مثل: جامعة لندن، وجامعة جونز هوبكنز، وجامعة أكسفورد، وجامعة Yale و Pennsylvania و Illinois، وبعض الشركات الكبرى مثل: جوجل وأمازون و IBM وغيرها الكثير.

توفر هذه المنصة مجموعة متنوعة من الدورات التي يمكنك التسجيل فيها للحصول على شهادات يمكنك إضافتها إلى سيرتك الذاتية لتحسين فرص الحصول على وظيفة أفضل.

منصة Coursera ليست مجانية تمامًا، إذ تتطلب بعض الدورات الدفع لإكمالها أو الدفع للحصول على الشهادة، على الرغم من وجود أكثر من 2700 دورة مجانية تمامًا.

2- منصة Alison:

تتميز منصة Alison بأنها تقدم دورات مجانية، ويمكنك الحصول على دبلومات في مواضيع متنوعة، منها: تكنولوجيا المعلومات والموضوعات الصحية وغيرها، وإذا أردت الحصول على شهادة فيجب عليك دفع مبلغ يتراوح بين 21 دولارًا و 126 دولارًا.

تتيح لك هذه المنصة إنشاء خطة تعلم بناءً على أهدافك، سواء كانت تشمل تحسين المهارات أو تعلم مهارات جديدة تمامًا، وستجد في هذه المنصة دورات تعليمية متنوعة ضمن الفئات الرئيسية التالية:

تكنولوجيا المعلومات (IT).

الصحة (Health).

اللغات (Languages).

الأعمال (Business).

الإدارة (Management).

3- منصة 360training:

تهدف منصة 360training إلى تدريبك على مهارات تؤهلك للحصول على وظيفة جديدة، وبمجرد فتح الموقع، تسألك نافذة منبثقة عن المجال الذي تهتم به. وستتعلم الأساسيات في المجال الذي اخترته، على سبيل المثال: إذا اخترت مجال الأطعمة والمشروبات (FOOD and BEVERAGE) ستجد أقسام متعددة تابعة لهذا المجال مثل: Food Handler، وFood Manager، وHASSA Food Delivery. وبعد اختيار قسم محدد ستجد العديد من الدورات التعليمية التي تتحدث عن هذا الموضوع، وتكون أسعارها متفاوتة.

4- منصة CreativeLive:

إذا كنت ترغب في أخذ دورات في التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو أو التصميم أو هندسة الصوت، فجرب منصة CreativeLive. إذ تتضمن هذه المنصة العديد من الدورات التعليمية بأسعار متفاوتة، وتندرج هذه الدورات ضمن خمس فئات رئيسية، هي:

Photo and Video.

Money and Life.

Art and Design.

Craft and Maker.

Music and Audio.

وبعد اختيار الموضوع الرئيسي الذي ترغب في تعلمه ستجد مجموعة متنوعة من الدورات التعليمية المخصصة للمبتدئين والمحترفين، ولكل دورة سعر مختلف، وستجد عدد قليل من الدورات المجانية.

5- منصة Codeacademy:

سواء كنت تفكر في البدء بالعمل في مجال البرمجة وعلوم البيانات أو كنت تعمل في هذا المجال وترغب في تطوير مهاراتك، فإن منصة Codeacademy هي الخيار المناسب لك.

توفر هذه المنصة عددًا كبيرًا جدًا من الدورات التعليمية في مجال التكنولوجيا، ويتضمن ذلك قسم خاص بلغات البرمجة المختلفة، مثل: ++C و Python و JavaScript و Swift و Kotlin، و Flutter

وغيرها. وهناك قسم يتضمن موضوعات أخرى مثل: تطوير المواقع (Web Development)، وتصميم المواقع (Web Design)، وتطوير الألعاب (Game Development)، وعلم الحاسوب (Computer Science)، والتعلم الآلي (Machine Learning)، والذكاء الاصطناعي (AI) وغيرها الكثير.

توفر هذه المنصة حزم اشتراك خاصة بالأفراد، وأخرى للطلاب، وحزمة خاصة بالفرق، بالنسبة للحزم الخاصة بالأفراد فهي تتضمن الحزمة الأساسية المجانية، وحزمة Plus بسعر 14 دولارًا، وحزمة Pro بسعر 24 دولارًا.