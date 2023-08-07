آبل تسعى لزيادة سعة التخزين في هواتف آيفون 15 برو القادمة

تعتزم شركة آبل الأمريكية زيادة السعة التخزينية المتاحة في هواتف آيفون 15 برو القادمة، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام صينية وكورية في تقارير جديدة.

وقد تأتي هواتف آيفون 15 برو المنتظرة بسعة تخزين أساسية تبدأ من 256 جيجابايت عوضًا عن 128 جيجابايت، كما يتوقع أن تضيف آبل مساحة تخزين إضافية بحجم أكبر يصل إلى 2 تيرابايت لتلك الهواتف.

وبفرض صحة تلك التقارير فسوف تتوفر هواتف آيفون 15 برو بسعات تخزينية بحجم 256 و 512 جيجابايت وتيرابايت و 2 تيرابايت، في حين ستبقى السعات التخزينية في الإصدارات الأساسية كما هي دون تغيير.

يذكر أن آبل تتيح سلسلة آيفون 14 بسعات تخزين بحجم 128 و 256 و 512 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة تيرابايت التي تميز إصدارات “برو” فقط.

ولا تتيح آبل إمكانية زيادة السعة التخزينية في هواتف آيفون لعدم وجود منفذ microSD؛ إذ إنه من غير الممكن إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن آبل قد تزيد أسعار هواتف آيفون 15 برو بنحو مئة إلى مئتي دولارٍ أمريكي، لذا قد تكون مضاعفة السعة التخزينية الأساسية سبيلًا لآبل من أجل تمرير الزيادة المتوقعة في الأسعار للجمهور.

وتسعى آبل إلى زيادة عائداتها من مبيعات هواتف آيفون التي شهدت تراجعًا في الآونة الأخيرة.

ولم تفصح آبل بشكل رسمي عن خططها بشأن تسعير هواتف آيفون المقبلة، ومن المنتظر الإعلان عن سلسلة آيفون 15 وإطلاقها في الأسواق خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.