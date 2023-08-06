واتساب تختبر خيار ربط الحسابات بالبريد الإلكتروني

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب حاليًا ميزة أمنية جديدة تساعد في ربط حسابات المستخدمين بالبريد الإلكتروني الخاص بهم.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق، فسوف يكون خيار ربط الحساب بالبريد الإلكتروني اختياريًا ومنفصلًا عن ميزة “التحقق بخطوتين Two-step verification” التي تستخدم بدورها البريد الإلكتروني لإعادة ضبط رقم التعريف الشخصي PIN عند نسيانه.

ولم تكشف واتساب المزيد من التفاصيل حول الميزة الجديدة، كما لم توضح بدقة اختلافها عن الآلية الحالية للتحقق من هوية أصحاب الحسابات.

ومع ذلك، فإن ميزة الأمان الجديدة المستندة إلى البريد الإلكتروني تبدو أداة واعدة لحماية الحسابات، وإجراء التحقق في مواقف محددة.

ولا تزال تلك الميزة قيد التطوير، وسوف تكون مُتاحة لمستخدمي النسخة التجريبية من تطبيق واتساب خلال الفترة المقبلة، كما ستتوفر لباقي المستخدمين في وقتٍ لاحق.

وتسعى واتساب دومًا إلى تأمين حسابات المستخدمين عبر عدد من الخيارات المتاحة بالفعل مثل ميزة “التحقق بخطوتين” التي تتيح للمستخدم إدخال رمز إضافي من اختياره، والكشف التلقائي عن الرسائل غير المرغوب فيها، ورصد الحسابات الاحتيالية، بالإضافة إلى خاصية “التشفير من طرف إلى طرف” التي تحمي الرسائل والمكالمات من المخترقين، وخاصية إسكات المكالمات المزعجة، والإبلاغ عن الرسائل المشبوهة، وغيرها من المزايا الأمنية.

ويضم واتساب ما يزيد على ملياري مستخدم حول العالم، مما يجعله هدفًا دائمًا للمحتالين والمخترقين، ويحتم على شركة ميتا – مالكة التطبيق – إضافة طبقات حماية جديدة.